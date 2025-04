Apple zažil další personální zemětřesení

Zatímco v minulosti bylo vedení Applu poměrně stálé a změny na manažerských postech se odehrávaly primárně kvůli tomu odchodům do důchodu či do jiných firem, poslední měsíce jsou přesným opakem. Není tomu totiž tak dávno, co problémy s vývojem chytřejší Siri a lepších funkcí Apple Intelligence spustily lavinu personálních přesunů s cílem zajistit projektu lepší budoucnost. Zda se tak stane či nikoliv sice ukáže až čas, nicméně jedno je jasné už nyní – když se personální zemětřesení rozjede, jen stěží se zastavuje, což se jede i nyní.

Změny probíhají konkrétně v divizi Apple Music, která se rozšiřuje o nové vedoucí pracovníky. Na nejvyšším postu sice zůstává Oliver Schusser, k ruce má však nově manažerku Rachel Newman spolu s Olem Obermannem. Cílem rozšíření vedení Apple Music by pak mělo být prosté odbřemenění Schussera, které dostal v minulém roce pod křídla mimo jiné obchodní a sportovní iniciativu v Apple TV+ či dohled nad značkou Beats. Je tak zkrátka možné, že Oliver nezvládal věnovat všem svým úkolům tak, jak si Apple představoval, kvůli čemuž se nyní rozhodl mu poskytnout další „ruce“.

Výrazné posilování se má též podle zpráv agentury Bloomberg odehrávat v divizi věnující se monitoringu globálních problémů, která má za cíl upravovat strategii firmy na základě děje ve světě. Doposud byla tato divize primárně orientovaná na dění v USA, nicméně nyní má údajně dostat velkou prioritu i dění v Asii a Evropě, díky čemuž by tak měl být Apple schopný svižně reagovat de facto na cokoliv, co se stane ve světě. Respektive, měl by být schopný na veškeré záležitosti mimo USA reagovat svižněji než doposud. Jak se personální změny na Applu projeví ale můžeme samozřejmě zatím jen hádat.