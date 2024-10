Apple opouští další vysoce postavená manažerka, vydržela v něm pouhých 20 měsíců

Odchody vysoce postavených manažerů či jiných vyšších pracovníků z Applu v poslední době přibývají. O nějakém tom odchodu totiž informujeme na našem magazínu snad každý měsíc a ani tentokrát tomu není jinak. Podle informací agentury Bloomberg totiž nyní z Applu odchází jeho šéfka personálního oddělení Carol Surface, která do něj nastoupila přitom teprve v únoru 2023 a ve společnosti tedy nevydržela ani dva roky.

Takto rychlý konec na vedoucí pozici v Applu je skutečnou raritou, valná většina vysoce postavených manažerů totiž v Applu končí po mnoha letech. Co se pak týče pozice Carol, ta byla vytvořena teprve loni rozdělením pozice šéfa maloobchodu a lidských zdrojů, kterou zastávala do loňska Deirdre O’Brien. Ta se po rozdělení zaměřila jen a pouze na rozvoj maloobchodu, přičemž vedení lidských zdrojů připadlo Carol, která však nyní končí. Je proto otázkou, zda na její místo Apple najme někoho dalšího, či pozici opět nesjednotí s maloobchodem a nepředá ji opět pod křádla Deirdre O’Brien. Přeci jen, ta obě tyto sféry v minulosti úspěšně vedla a tak by pro ní nemusel návrat do starých kolejí vyvést z míry.