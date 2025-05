Fortnite se vrací do App Store na iPhone! Zatím však jen v jedné zemi

Po mnoha letech právních bitev mezi Epic Games a Applem se schyluje k příměří, tedy alespoň částečně. Zakladatel a CEO Epic Games Tim Sweeney totiž před pár hodinami v souvislosti s výhrou Epic Games u soudu, oznámil, že Fortnite se už příští týden vrátí na App Store pro iOS ve Spojených státech. Háček je však v tom, že USA bude jedinou zemí, kde k návratu dojde.

„Přicházíme s mírovým návrhem,“ napsal Sweeney na sociálních sítích s tím, že podle něj je Epic připraven ukončit veškeré soudní spory s Applem, pokud cupertinský gigant rozšíří aktuální americký model i do ostatních zemí. Ten vývojářům umožňuje nabízet nákupy mimo App Store bez provize pro Apple a informovat o tom přímo v aplikaci, což je přesně ten princip, který Epic léta prosazuje. Právě tyto věci totiž nyní soud nařídil Applu, byť jen pro USA.

Fortnite by se tedy vrátil do App Store s tím, že hráči by si V-Bucks (herní měnu) nemuseli koupit jen přímo v aplikaci, ale byli by přesměrováni na web Epicu. Apple by z těchto nákupů nedostal ani cent, což je přesný opak dosavadní praxe, kdy si účtoval 15 až 30 % z každé digitální transakce.

Připomeňme, že Fortnite byl z App Store odstraněn v roce 2020 právě kvůli obcházení platebního systému Applu. Následoval soudní spor, jehož výsledkem bylo nynější rozhodnutí amerického soudu, které Applu zakazuje vývojářům bránit ve sdílení alternativních platebních metod. A právě na základě tohoto rozhodnutí Epic plánuje návrat Fortnite do App Store, prozatím alespoň v USA.

V ostatních zemích zatím hra zůstane mimo oficiální App Store, což však ve výsledku neznamená, že je na iPhonech nehratelná. Fortnite si totiž uživatelé iPhonů mohli mezitím zahrát přes cloudové služby jako GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming v prohlížeči, což ale není totéž jako natívní aplikace. Navíc poté, co EU přiměla Apple k otevření iOS pro alternativní obchody s aplikacemi, navrátil se Fortnite coby klasická aplikace přes Epic Games Store.