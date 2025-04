Seznamácké Mapy.com spustily vlastní fórum! Nechybí na něm rady, tipy i možnost feedbacku

Český internetový gigant Seznam.cz se do pomyslného broušení svého klenotu ve formě mapových podkladů Mapy.com (dříve Mapy.cz) pustil se vší vervou. Poté, co relativně nedávno spustil Premium verzi s exkluzivními funkcemi pro předplatitele například ve formě dostupnosti watchOS a WearOS aplikací pro chytré hodinky, či rebrandoval Mapy.cz právě na Mapy.com nyní na svém oficiálním účtu na X poukázal na to, že má pro své fanoušky k dispozici i zbrusu nové fórum. To naleznete na tomto odkazu s tím, že – jak už to tak u fór bývá – ve spoustě vláken zjistíte spousty nejrůznějších informací. Samozřejmostí je ale i možnost pokládat dotazy, popřípadě dávat skrze fórum feedback vývojářům, který bude s trochou štěstí zohledněn pro budoucí funkce. Pokud tedy Mapy.com ve velkém využíváte, určitě byste měli o novém fóru vědět.

Spolu s přechodem na Mapy.​com jsme si pro vás nachystali úplně nové Mapácké fórum. 📱 Proč nové fórum? Abyste si mohli navzájem sdílet tipy a radit si navzájem v rámci naší skvělé komunity. 👑 Děkujeme všem, kteří se zapojujete a děláte tak Mapy lepší pro všechny. 💚 — Mapy.com (@mapy_comcz) April 29, 2025