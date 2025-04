Ministr obchodu USA: Apple chce v Americe vyrábět iPhony, musí ale počkat na roboty

Že se Apple dlouhodobě snaží diverzifikovat výrobu svých zařízení mimo Čínu není žádným tajemstvím. Ostatně, stále relativně nedávná pandemie COVID-19 mu v tomto směru udělila pořádnou lekci. Jeho dodavatelský řetězec je však i nadále rozložen primárně po Asii, kde je schopen své produkty vyrábět za smysluplné ceny a v dostatečných objemech. Naopak výroba v jeho domovině, tedy v USA, je dlouhodobě označována za utopii. V posledních týdnech nicméně kvůli celní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa slýcháme velmi často o tom, že si právě lidé kolem Trupma přesun výroby Applu do USA přejí. A ačkoliv se vzhledem k neuvěřitelně spletitému výrobnímu řetězci jedná o utopii, zdá se, že tomu Trumpova administrativa skutečně věří.

K tématu se totiž nově vyjádřil i americký ministr obchodu Howard Lutnick, který v rozhovoru pro CNBC prohlásil, že Apple je na americkou výrobu připraven – stačí prý jen nasadit robotické paže, které by výrobu zajistily. Lutnick tvrdí konkrétně to, že o tématu nedávno mluvil přímo s Timem Cookem. Šéf Applu mu měl sdělit, že klíčovým problémem je automatizace, tedy dostupnost robotických ramen, která by umožnila vyrábět iPhony v potřebném měřítku a s odpovídající přesností. Dokud je nebude mít k dispozici, nemůže se výroba přesunout.

Podle Lutnicka šéf Applu rovněž uvedl, že největší riziko vidí v nutnosti zaměstnávat velké množství zahraničních pracovníků. Jakmile ale bude možné iPhony vyrábět pomocí robotických systémů, Apple je prý připraven výrobu přivést do USA. A přestože montáž nebude znamenat šroubování iPhonů „ručně“, počítá se s tím, že američtí pracovníci budou řídit a udržovat provoz technicky vyspělých továren.

Na první pohled se tedy může alespoň ze slov amerického ministra obchodu zdát, že se přesun výroby iPhonů do USA skutečně blíží. Je však důležité podotknout, že jde o Lutnickovu interpretaci soukromého rozhovoru, nikoliv o oficiální veřejné vyjádření Applu či Tima Cooka. Zároveň je velkou otázkou, zda šéf Applu lidově řečeno jen „nemaže med kolem huby“, protože mu samotnému je zcela jasné, jak nereálný přesun je – tedy minimálně z krátkodobého hlediska.

CNBC: What if Apple said, we’re gonna build it in California, but now your iPhone, which was $1,100, is $2,000?

LUTNICK: No way … Tim Cook wants to build it here. He’s going to build it here … we’re going to go back to the society we knew. pic.twitter.com/fOj4hkR8N3

— Aaron Rupar (@atrupar) April 29, 2025