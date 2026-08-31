Apple v září představí minimálně 6 novinek. Kromě iPhone 18 Pro dorazí i skládací iPhone a nové AirPods

Apple minulý týden oficiálně potvrdil datum své letošní zářijové Keynote a podle současných informací se máme opravdu na co těšit. Akce proběhne 9. září v 19:00 našeho času a Apple na ní podle všeho nepředstaví pouze nové iPhone. Ve hře je minimálně šest novinek, přičemž tou vůbec nejzajímavější bude první skládací iPhone.
iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max
Největší pozornost samozřejmě tradičně připadne na iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Oba telefony mají dostat nový čip A20 Pro, menší Dynamic Island a přepracované tlačítko Camera Control. Spekuluje se také o nové tmavě třešňové barevné variantě.
iPhone 18 Pro Max má být navíc o něco tlustší kvůli větší baterii a právě u něj se očekává také fotoaparát s proměnlivou clonou. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o jednu z největších fotografických novinek letošní generace.
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Skládací iPhone Ultra
Tohle bude ale podle mě skutečná hvězda večera. Apple má konečně představit svůj první skládací iPhone, který se podle dosavadních úniků bude jmenovat iPhone Ultra. Nabídnout má přibližně 7,7″ vnitřní a 5,3″ vnější displej, dva zadní fotoaparáty a jeden přední. Kvůli tenké konstrukci se navíc očekává Touch ID integrované do bočního tlačítka namísto Face ID. iOS 27 má být pro skládací konstrukci speciálně upraven a nabídnout například používání dvou aplikací vedle sebe.
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Apple Watch Series 12 a Ultra 4
Novinek se dočkají také Apple Watch. Apple Watch Series 12 mají přinést rychlejší čip, delší výdrž baterie a nové fitness funkce. Zajímavou novinkou má být také keramická varianta pouzdra.
Apple Watch Ultra 4 pak mají dostat podobné výkonnostní a fitness vylepšení. Apple navíc připravuje další satelitní funkce, například používání Apple Maps přes satelit nebo posílání fotografií prostřednictvím Messages.
AirPods 5
Poslední z šestice očekávaných novinek jsou AirPods 5. Apple má údajně představit dva modely, přičemž jeden nabídne aktivní potlačení hluku a druhý bude levnější bez něj.
A tím to podle všeho nekončí. Apple má připravenou také řadu dalších produktů, které by mohl představit v říjnu. Mluví se například o novém iPad mini, iMac s M6, základním 14″ MacBook Pro s M6, novém MacBook Ultra, Apple TV, HomePod mini a vůbec prvním Home Hub. Nechme se tedy překvapit, co vše se povede v průběhu podzimu představit a na co si počkáme až do příštího roku.