Duhové hovínko či růžová „broskev“? iOS 18 vám umožní vytvářet vlastní emoji!

Jste-li při komunikaci milovníky používání emoji, iOS 18 vás jednou ze svých novinek doslova nadchne. Podle informací velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž Apple jako jednu z novinek chystaného iOS 18 připravený speciální „generátor“ emoji poháněný umělou inteligencí, který vám umožní vytvářet zbrusu nové originální emoji přesně dle vašich potřeb.

Gurman je přesvědčen o tom, že právě AI generátor emoji bude jednou z nejzajímavějších a uživatelsky nejoblíbenějších novinek iOS 18, jelikož přinese něco, co tu ještě nebylo. Emoji by se totiž měly generovat třeba i jen na základě toho, co píšete a to díky tomu, že umělá inteligence pochopí kontext textu a následně na jeho základě vytvoří emoji, jenž bude dané zprávě co nejvíce odpovídat. Generovat ale půjdou emoji i „ručně“ zkrátka na základě toho, co bude v danou chvíli uživatel potřebovat. Ve výsledku bychom tedy již neměli být od iOS 18 a dalších nových OS omezeni dosavadní knihovnou emoji, jelikož bychom jich měli nově mít díky AI de facto nekonečně mnoho.

iOS 18 představí Apple spolu s dalšími novými operačními systémy v průběhu úvodní Keynote vývojářské konference WWDC. Ta je naplánována na pondělí 10. června s tím, že ještě tentýž večer vypustí Apple první vývojářské bety všech systémů. Po zhruba měsíci pak uvolní bety veřejné, které budou oproti vývojářským stabilnější a tedy vhodnější pro testování širokou veřejností.