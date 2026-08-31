Apple udělal něco, co ještě nikdy předtím. Pro Apple TV koupil hotový hit a přivede ho do celého světa

Apple se rozhodl udělat poměrně zásadní krok ve své strategii, kterou razí na Apple TV. Poprvé totiž koupil celosvětová práva na už existující anglicky mluvený seriál, který si nejprve vybudoval úspěch na jiné platformě. Konkrétně jde o britský seriál Small Prophets, který měl premiéru na BBC Two a nyní zamíří prostřednictvím Apple TV k divákům po celém světě.
Na první pohled může jít o poměrně obyčejnou akvizici jednoho seriálu. Ve skutečnosti je ale zajímavá především tím, že Apple TV podobným způsobem dosud nefungoval. Jeho typickým modelem bylo seriály přímo objednávat nebo je produkovat a následně je jako vlastní novinky uvést na své streamovací službě.
Small Prophets už si úspěch vybojoval
Apple si přitom nevybral nějaký náhodný britský seriál, o kterém nikdo neslyšel. Small Prophets má za sebou poměrně povedený start na BBC Two a podle dostupných údajů zaznamenal nejsilnější 28denní start komediálního seriálu na tomto kanálu od roku 2022. Na Rotten Tomatoes navíc aktuálně drží 100% hodnocení a získal také cenu International Panorama na letošním festivalu Series Mania. Apple TV tak v podstatě dělá něco, co je v případě streamovacích služeb stále běžnější – nekupuje pouze potenciál, ale rovnou titul, u kterého už ví, že mezi diváky funguje.
Hlavním hrdinou seriálu je Michael Sleep, poněkud podivínský muž žijící na předměstí Manchesteru. Jeho život se před sedmi lety změnil poté, co zmizela jeho milovaná Clea. Michael od té doby pracuje v obchodě pro kutily, navštěvuje svého stárnoucího otce Briana a stále doufá, že se Clea jednoho dne vrátí.
Jednoho dne mu ale otec prozradí starý recept na lektvar, který umožňuje vytvořit takzvané homunkuly – magické bytosti schopné předpovídat budoucnost. Michael se tak rozhodne zjistit, zda se se svou ztracenou láskou ještě někdy setká. Do toho se zaplete jeho mladá kolegyně Kacey, se kterou si postupně vytvoří nečekané přátelství. Nechybí ani protivný vedoucí obchodu Gordon a zvědaví sousedé, kteří začnou řešit, co se vlastně děje v Michaelově zahradním domku. Seriál navíc kombinuje klasické hrané scény s animovanými prvky, které slouží k zobrazení jeho magických částí.
Small Prophets má přitom jednu vlastnost, která by se mohla Apple TV velmi hodit. Je totiž postavený na poměrně jemném, pohodovém a postupně se rozvíjejícím příběhu namísto klasického sitcomu. Právě proto jej Deadline přirovnává k Ted Lasso, který se mimochodem po návratu se čtvrtou sérií stal nejúspěšnější premiérou v historii Apple TV.
V Británii zůstane na BBC
Apple TV přitom nezíská práva úplně všude. Small Prophets bude celosvětově dostupný na Apple TV od 7. října, výjimkou je Velká Británie, kde seriál zůstane na BBC iPlayer a BBC Two. Britští diváci se k Apple TV dostanou až později. Je to tedy trochu jiný model než klasická Apple Original produkce. Apple tentokrát nepřišel na začátku vývoje, neobjednal si seriál a nezafinancoval jeho vznik. Počkal si, až si Small Prophets vybuduje publikum, a následně koupil práva pro globální distribuci.
A za mě je to docela zajímavý signál. Apple TV už má katalog, který je dostatečně silný na to, aby si mohl dovolit být vybíravý, ale zároveň zjevně nechce spoléhat pouze na vlastní produkci. Pokud se Small Prophets osvědčí, vůbec bych se nedivil, kdybychom podobných akvizic v budoucnu viděli víc. Koneckonců, proč utrácet roky a obrovské peníze za hledání dalšího hitu, když můžete počkat, až ho někdo jiný vytvoří, a pak si jednoduše koupit práva na jeho distribuci? Small Prophets je v tomto směru možná malá změna, ale pro Apple TV poměrně velký krok.