Zůstane Ted Lasso na obrazovkách ještě dlouho? Eddy Cue z Applu naznačil slibnou budoucnost seriálu

Oblíbený trenér Ted Lasso se konečně vrátil na obrazovky ve své vysoce očekávané čtvrté sezóně. A přestože má prozatím jistou pouze tuto aktuální řadu, šéf služeb Applu Eddy Cue se nechal slyšet, že úspěšný seriál má před sebou velmi dlouhou a zářivou budoucnost. Vše tak nasvědčuje tomu, že se s hrdiny z fotbalového prostředí nebudeme muset hned tak loučit.
Tříleté smlouvy jako jasný důkaz?
Ačkoliv společnost Apple oficiálně nepotvrdila vznik případné páté sezóny, všechny dosavadní náznaky směřují k tomu, že nás po aktuálně vysílané čtvrté řadě čekají ještě minimálně dvě další. Již v loňském roce totiž přišel server Deadline s informací, že klíčoví herci podepsali nové smlouvy na celé tři sezóny. To by naprosto přesně odpovídalo dřívějším kuloárním zprávám o zcela novém příběhovém oblouku na tři série, který měl pro postavy vymyšlený přímo hlavní představitel a spolutvůrce Jason Sudeikis.
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Příběhů k vyprávění je stále spousta
Při příležitosti nedávného návratu seriálu na obrazovky dostal Eddy Cue na červeném koberci přímou otázku od magazínu ScreenRant ohledně možnosti vzniku páté série a dlouhodobé budoucnosti celého projektu. Jeho odpověď dává fanouškům velkou naději: „Doufám v to. Ten seriál je pro to rozhodně dostatečně dobrý. Myslím si tedy, že máme stále spoustu příběhů, ve kterých můžeme pokračovat. My u toho budeme, nemějte obavy.“
Dlouhá cesta před námi
Ačkoliv se z jeho strany samozřejmě nejedná o formální potvrzení konkrétních plánů, z jeho slov naprosto jasně vyplývá, že Apple má obrovský zájem udržet Teda Lassa na platformě tak dlouho, jak to jen bude možné. Vzhledem k obrovské popularitě seriálu to není velkým překvapením, pro diváky se ale jedná o nesmírně povzbudivou zprávu. Znamená to totiž jediné: případné definitivní loučení s těmito milovanými postavami je ještě velmi daleko v budoucnosti.
Aktuální čtvrtá řada Teda Lassa uvolňuje nové epizody pravidelně každou středu až do 7. října. Úvodní dvě epizody jsou pro diváky již nyní dostupné ke zhlédnutí na platformě Apple TV+.