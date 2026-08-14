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Zůstane Ted Lasso na obrazovkách ještě dlouho? Eddy Cue z Applu naznačil slibnou budoucnost seriálu

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Oblíbený trenér Ted Lasso se konečně vrátil na obrazovky ve své vysoce očekávané čtvrté sezóně. A přestože má prozatím jistou pouze tuto aktuální řadu, šéf služeb Applu Eddy Cue se nechal slyšet, že úspěšný seriál má před sebou velmi dlouhou a zářivou budoucnost. Vše tak nasvědčuje tomu, že se s hrdiny z fotbalového prostředí nebudeme muset hned tak loučit.

Tříleté smlouvy jako jasný důkaz?

Ačkoliv společnost Apple oficiálně nepotvrdila vznik případné páté sezóny, všechny dosavadní náznaky směřují k tomu, že nás po aktuálně vysílané čtvrté řadě čekají ještě minimálně dvě další. Již v loňském roce totiž přišel server Deadline s informací, že klíčoví herci podepsali nové smlouvy na celé tři sezóny. To by naprosto přesně odpovídalo dřívějším kuloárním zprávám o zcela novém příběhovém oblouku na tři série, který měl pro postavy vymyšlený přímo hlavní představitel a spolutvůrce Jason Sudeikis.

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Ted Lasso Ted Lasso
Ted Lasso Ted Lasso
Ted Lasso Ted Lasso
Ted Lasso Ted Lasso
Ted Lasso Ted Lasso
Ted Lasso Ted Lasso
Ted Lasso Ted Lasso
Ted Lasso Ted Lasso
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ted lasso virtual viewing ted lasso virtual viewing
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Příběhů k vyprávění je stále spousta

Při příležitosti nedávného návratu seriálu na obrazovky dostal Eddy Cue na červeném koberci přímou otázku od magazínu ScreenRant ohledně možnosti vzniku páté série a dlouhodobé budoucnosti celého projektu. Jeho odpověď dává fanouškům velkou naději: „Doufám v to. Ten seriál je pro to rozhodně dostatečně dobrý. Myslím si tedy, že máme stále spoustu příběhů, ve kterých můžeme pokračovat. My u toho budeme, nemějte obavy.

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Dlouhá cesta před námi

Ačkoliv se z jeho strany samozřejmě nejedná o formální potvrzení konkrétních plánů, z jeho slov naprosto jasně vyplývá, že Apple má obrovský zájem udržet Teda Lassa na platformě tak dlouho, jak to jen bude možné. Vzhledem k obrovské popularitě seriálu to není velkým překvapením, pro diváky se ale jedná o nesmírně povzbudivou zprávu. Znamená to totiž jediné: případné definitivní loučení s těmito milovanými postavami je ještě velmi daleko v budoucnosti.

Aktuální čtvrtá řada Teda Lassa uvolňuje nové epizody pravidelně každou středu až do 7. října. Úvodní dvě epizody jsou pro diváky již nyní dostupné ke zhlédnutí na platformě Apple TV+.

Zdroj
Diskuze
Eddy Cue

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