Napínavé sci-fi Dark Matter hlásí návrat: Na Apple TV+ právě odstartovala očekávaná druhá řada

Předplatitelé streamovací služby Apple TV+ se konečně dočkali. Více než dva roky po odvysílání finále první série se na obrazovky vrací oblíbený sci-fi thriller Dark Matter. Nová řada nabídne celkem 10 epizod, přičemž první díl je v jablečné videotéce ke zhlédnutí již nyní.
Hvězdné obsazení a uznávaná knižní předloha
Seriál vychází ze stejnojmenného úspěšného knižního bestselleru z roku 2016 od spisovatele Blakea Crouche. Příběh sleduje chicagského fyzika Jasona Dessena, který je jednoho večera unesen a následně se probouzí v alternativní realitě svého vlastního života.
V hlavních rolích se opět představí osvědčená sestava v čele s Joelem Edgertonem (Dárek, Vymazaný kluk), oscarovou Jennifer Connelly (Čistá duše, Tenkrát v Americe) a Alice Braga (Elysium, Já, legenda). Projekt si v loňském roce vysloužil nominaci na cenu Emmy v kategorii nejlepšího designu úvodních titulků a obrovský zájem vyvolal i nedávný panel na festivalu San Diego Comic-Con ve slavném sále Hall H.
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Co přinese druhá série?
Nová sezóna navazuje na události té předchozí ve chvíli, kdy se rodina Dessenových pokouší usadit a žít poklidný život ve světě, který konečně působí bezpečně. Nepředstavitelné okolnosti je však brzy donutí znovu se dát na útěk.
Zatímco Jasonova posedlost tajemnou Krabicí (The Box) neustále sílí, u Daniely se začíná projevovat stupňující se paranoia. Jejich dospívající syn Charlie (Oakes Fegley) marně touží po stabilitě, zatímco je celá rodina opět v ohrožení. Na jiném místě mezitím Amanda (Alice Braga) a Ryan (Jimmi Simpson) spojují síly v zoufalé snaze najít cestu zpět domů. Vše navíc komplikuje Leighton (Dayo Okeniyi), který neúnavně usiluje o vytvoření dokonalého světa, v čemž se mu ze všech sil snaží zabránit odhodlaná Blair (Amanda Brugel).