Apple láká na další sci-fi hit. Očekávaný Neuromancer dostal první upoutávku

Pokud patříte mezi fanoušky sci-fi seriálů na Apple TV+, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž zveřejnil první teaser očekávaného seriálu Neuromancer, který je adaptací stejnojmenného kultovního románu Williama Gibsona. Přestože je ukázka jen několik sekund dlouhá, už teď naznačuje, že se máme na co těšit.
42 years ago, William Gibson introduced the world to Neuromancer. Now, the next chapter is loading.#Neuromancer @ParamountTVS @anoncontent @DreamCrew_Ent pic.twitter.com/3x0TP8HUrr
— Apple TV (@AppleTV) July 1, 2026
Apple si za poslední roky vybudoval pověst platformy, která sci-fi žánr jednoduše umí. Stačí vzpomenout na seriály jako Foundation, Silo, Severance nebo Monarch: Legacy of Monsters. Právě Neuromancer má být dalším velkým přírůstkem do této stále silnější sestavy. Předlohou seriálu je román z roku 1984, který je dodnes považován za jedno z nejvýznamnějších děl kyberpunkového žánru. Vypráví příběh elitního hackera Case, jenž se zaplete do nebezpečné hry plné digitální špionáže, umělé inteligence a mocných korporací. Jeho partnerkou je Molly – nájemná vražedkyně se zrcadlovými implantáty místo očí, se kterou se pokusí provést riskantní loupež proti mocné korporátní dynastii.
Samotný teaser sice z děje mnoho neprozrazuje, ale fanoušky knihy rozhodně potěší. Apple v něm připomíná, že od vydání románu uplynulo už 42 let, a naznačuje, že „další kapitola se právě načítá“. Premiéra seriálu se očekává letos na podzim. Na adaptaci pracuje Apple už od roku 2024 a rozhodně na ní nešetří. Seriál nabídne deset epizod a v hlavních rolích se objeví například Callum Turner jako Case nebo Briana Middleton jako Molly. V dalších rolích se představí také Mark Strong, Peter Sarsgaard či Clémence Poésy.
Pokud se tedy Applu podaří přenést atmosféru Gibsonovy knihy na obrazovky stejně dobře, jako se mu to povedlo u některých předchozích sci-fi projektů, mohl by mít v rukou další velký hit. První upoutávka tomu minimálně napovídá.