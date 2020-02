Máte rádi sci-fi adventury? Pak si nenechte ujít tuto novinku pro iOS

Ač je adventur na jablečný systém přehršel a jen málokterá z nich se může pochlubit originálními herními mechanikami a zajímavým příběhem, vývojáři to stále nevzdávají a přicházejí se stále novými počiny. To samé platí v případě studia Glitch Games, které přispěchalo s novou sci-fi adventurou Veritas, jež nás zavede do poměrně netradičního a především nebezpečného světa, kde budeme muset zužitkovat své schopnosti, abychom přežili.

Pokud jste někdy toužili po výletě do tajemné, mysteriózní vědecké laboratoře, kde na vás číhá neznámé nebezpečí, hra Veritas vám toto přání nejspíše splní. Tentokrát se totiž podíváme do opuštěného věděckého komplexu, v jehož útrobách se bez jakýchkoliv vzpomínek na minulost probudíme. A co jiného v této situaci dělat, než se rychle postavit na nohy a vydat se vstříc novým dobrodružstvím, která hluboko v laboratořích čekají. Pochopitelně nebude chybět záplava hádanek, hutná atmosféra, prozkoumávání okolí a zejména interakce s okolním prostředím, díky níž zjistíme co se v objektu stalo a jaká tajemství skrývá. Díky vašemu nejbližšímu a nejvěrnějšímu společníkovi, vaší kameře, si navíc budete moci dělat fotky, uchovávat poznámky a spojovat si sled událostí. Hra navíc notně připomíná legendární sérii Half-Life, alespoň tedy designem úrovní, což milovníky sci-fi a dystopie jistě potěší.

Hádanky navíc budou v průběhu hry nabírat na intenzitě a obtížnosti, což vám herní dlouho hezky prodlouží. Vše bude plně odpovídat povedenému příběhu, který vás bude postupně komplexem provádět. Nemyslete si však, že vám zodpoví veškeré otázky, vyřešení většiny záhad bude totiž výhradně ve vašich rukou. Za soundtrackem navíc stojí skladatel Richard J. Moir, díky čemuž nebude o napjaté okamžiky nouze. Pokud tedy nacházíte zálibu v netradičních adventurách, které oplývají perfektní audiovizuální stránkou, a nebojíte se mírně potrápit vaše mozkové závity, Veritas je přesně pro vás. Doporučujeme zamířit na App Store a tuto hru si za 129 korun pořídit.