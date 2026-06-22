Splněný sen pro milovníky sci-fi Duna. LEGO chystá stavebnici nejikoničtějšího monstra historie

Fanoušci stavebnic LEGO a zároveň filmové série Duna by měli zpozornět. Internetem se totiž začínají šířit informace o dalším licencovaném setu z tohoto populárního sci-fi světa, který by měl dorazit začátkem roku 2027. A pokud se aktuální úniky zakládají na pravdě, LEGO tentokrát sáhne po jedné z nejikoničtějších věcí, které se s Dunou pojí, tedy po gigantickém písečném červovi známém jako Shai-Hulud. Tento set by tak měl doplnit Duna: Atreides Royal Ornithopher, který je ke koupi již relativně dlouho.
Arrakis z kostek znovu ožije
Podle uniklých informací má set nést označení 11392 a nabídnout celkem 1837 dílků. To z něj udělá větší stavebnici než dosavadní LEGO Dune Atreides Royal Ornithopter, který dorazil v roce 2024, a zároveň jeden z největších setů inspirovaných světem Arrakisu vůbec. Cena by se měla pohybovat okolo 140 dolarů, respektive velmi pravděpodobných 139,99 dolarů, což odpovídá běžné cenové politice LEGO. Do prodeje má stavebnice podle úniků zamířit 1. ledna 2027.
Zajímavé je i načasování. Právě na zimu letošního roku je totiž plánováno uvedení třetího dílu filmové ságy Duna, takže by dávalo perfektní smysl, kdyby se LEGO rozhodlo na očekávanou premiéru navázat dalším sběratelským modelem. Ostatně první stavebnice s ornitoptérou si mezi fanoušky vedla velmi dobře a písečný červ patří bez debat mezi symboly celé značky.
Minifigurky jsou zatím velkou neznámou
Bohužel zatím není jasné, jak bude set přesně vypadat. Nevíme ani to, zda nabídne minifigurky hlavních postav v čele s Paulem Atreidem, který by mohl na hřbetu červa symbolicky stát podobně jako ve filmech. Právě složení minifigurek je tak zatím jednou z největších neznámých. Fanoušci už však samozřejmě spekulují o tom, zda by se v balení mohl objevit právě Paul, Chani nebo třeba Stilgar.
Je nicméně potřeba připomenout, že LEGO zatím existenci setu oficiálně nepotvrdilo. Veškeré informace tedy pochází z úniků a mohou se ještě změnit. Pokud se ale ukážou jako pravdivé, mají se fanoušci Duny rozhodně na co těšit. Gigantický písečný červ totiž patří mezi modely, které si LEGO fanoušci přáli prakticky od chvíle, kdy firma oznámila první spolupráci s touto filmovou sérií.