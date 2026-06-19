Přichází nový král LEGO Technic. Koenigsegg Sadair’s Spear je nádherný a dostanete k němu zdarma volant, který jinak nekoupíte

LEGO posouvá hranice znovu o kus dál. Pokud totiž patříte mezi fanoušky supersportů, techniky a současně si rádi odpočinete u pořádně propracované stavebnice, novinka LEGO Technic Megacar Koenigsegg Sadair’s Spear by vám rozhodně neměla uniknout. Dánský výrobce totiž tentokrát sáhl po jednom z nejextrémnějších hypersportů současnosti a přetavil jej do modelu, který zaujme nejen svou velikostí, ale především množstvím technických detailů.
Koenigsegg Sadair’s Spear není ani ve skutečném světě obyčejným autem. Jde o stroj, který vznikl pro maximální výkon a rychlost, a přesně tuto filozofii se LEGO snažilo přenést i do své nové stavebnice. Výsledkem je model složený z úctyhodných 4 104 dílků, který po dokončení měří téměř 60 centimetrů na délku a okamžitě se stane dominantou každé sbírky. To nejzajímavější ale začíná až ve chvíli, kdy se ponoříte do samotného stavění. LEGO totiž nevsadilo jen na vzhled, ale i na funkčnost. Nechybí detailně zpracovaný osmiválcový motor, propracované trojité odpružení na obou nápravách, řízení ani devítistupňová převodovka. Právě převodovka patří mezi prvky, které si milovníci technických stavebnic vychutnají snad nejvíce.
Skutečnou třešničkou na dortu je však takzvaný režim Ghost. Stačí zvednout zadní část vozu a model doslova ožije. Dveře se elegantně otevřou, přední kapota se vyklopí a boční zrcátka se automaticky sklopí. Přesně takové detaily dělají z podobných stavebnic něco víc než jen skládanku. Stavitel má pocit, že před sebou skutečně vytváří funkční technický celek. Po dokončení navíc model nevypadá jako hračka. Díky svým rozměrům, propracovaným křivkám a věrné podobě skutečného vozu se z něj stává plnohodnotný výstavní kousek, který bez problémů zapadne do pracovny, kanceláře nebo obývacího pokoje.
Fotogalerie
Příjemným bonusem je navíc speciální akce, kterou LEGO k novince připravilo. Každý, kdo si stavebnici pořídí od 1. do 6. července, případně do vyprodání zásob, získá zdarma také exkluzivní stavebnici LEGO Technic Volant auta Koenigsegg Sadair’s Spear. Ani tento dárek přitom není jen obyčejným reklamním doplňkem. Volant složený z 228 dílků nabízí několik zajímavých funkcí inspirovaných skutečným vozem. Při otáčení zůstává tachometr ve vodorovné poloze stejně jako v reálném automobilu, nechybí ani ukazatel zařazené rychlosti či řadicí pedál. Po sestavení navíc vznikne stylový doplněk na stůl nebo poličku, který perfektně doplní samotný hypersport. A protože je tento set samostatně neprodejný a zároveň tématicky perfektně sladěný s vozem, troufnu si říci, že se jedná o jeden z nejzajímavějších dárků za poslední dobu.
Fotogalerie #2
Nový LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear samozřejmě není stavebnicí, kterou složíte za jedno odpoledne a následně na ni zapomenete. Jde o projekt na dlouhé hodiny, během kterého si užijete stavění do posledního detailu a na jehož konci vás čeká jeden z nejpůsobivějších modelů, jaké LEGO Technic v posledních letech představilo. Jeho cena je nastavena na 10 999 Kč s tím, že do prodeje vstoupí 1. července. A vzhledem k parádnímu dárku zdarma se vyplatí hned 1. července objednat.