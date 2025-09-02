Destiny: Rising přichází na iPhone a iPad. Zkuste sci-fi akci zdarma!

Fanoušci série Destiny se konečně dočkali – ikonická sci-fi střílečka vstupuje do mobilního světa s novinkou Destiny: Rising. Hra je k dispozici zdarma v App Store a přináší autentický zážitek navržený speciálně pro mobilní zařízení.
Na hráče čekají známé kampaňové mise, kooperativní úkoly a zcela nové PVE a PVP módy, které nabídnou hodiny zábavy pro veterány i nováčky. Každý herní režim je stavěn tak, aby šel hrát znovu a přinesl dynamickou akci.
Akční pecka na iPhone
Destiny: Rising nabízí rozsáhlý arzenál zbraní, které si hráči mohou přizpůsobit svému hernímu stylu. Experimentování s různými kombinacemi zbraní a jejich vlastností bude klíčem k ovládnutí bojiště.
Velkou novinkou je možnost přepínání mezi pohledem z první a třetí osoby, stejně jako volba ovládání pomocí dotykového displeje nebo připojeného ovladače. Hra tak vyhoví různým typům hráčů.
Vedle známých postav přibývají i nové hrdinky a hrdinové s propracovanými příběhy a unikátními schopnostmi. Strategie tak hraje stejnou roli jako přesná muška.
Online režim umožňuje spojit síly s přáteli nebo se přidat k hráčům z celého světa. Lze zakládat klany, účastnit se týmových bitev a zkoušet odlehčené party módy pro zábavné hraní.
Destiny: Rising je dostupný pro zařízení s iOS 11 nebo iPadOS 11 a novějšími verzemi. Kromě iOS je hra dostupná i pro Android a lze ji spustit i na PC prostřednictvím emulátoru MuMuPlayer.