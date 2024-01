Nejočekávanější seriály letoška

Seriál, který si získává pozornost díky faktu, že na něm dělají tvůrci Hry o trůny. Hlavní hrdinka je astrofyzička, která viděla, jak byl její otec brutálně zavražděn. Později je odvedena do armády a poslána na tajnou radarovou základnu.

Pokračování populárního seriálu dorazí v létě příštího roku. Vzhledem k povedené první sérii je rozhodně na co se těšit.

Mr and Mrs Smith (Amazon Prime Video) Kdysi velmi povedený akční film s Bradem Pittem a Angelinou Jolie dorazí i v seriálové podobě, a to na Amazon Prime Video už začátkem února.

Máte náladu na nový krimiseriál? Začátkem ledna Apple TV+ vydává Criminal Record, ve kterém Peter Capaldi a Cush Jumbo hrají dva detektivy, kteří se dali dohromady poté, co je anonymní telefonát zavede ke starému případu vraždy. Seriál dorazí v první polovině ledna.

Fallout (Amazon Prime Video)

Amazon se pustil do seriálu na motivy legendární herní série. V tomto případě ale odvypráví vlastní příběh a nebude se držet herní předlohy. Příběh se bude odehrávat 219 let poté, co jaderná válka natrvalo změnila lidstvo.