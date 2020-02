Do Apple TV+ dorazil nový seriál Mythic Quest

Je tu pátek a s ním i „tradiční“ přidávání originálního obsahu do Apple TV+. Ptáte se, proč je slovo „tradiční“ v uvozovkách? To proto, že tuto tradici Apple v uplynulých týdnech hned dvakrát po sobě porušil a do služby nedodal ani minutu nového obsahu, za což byl mnohými tvrdě kritizován. Jak se však zdá, tuto kritiku si vzal k srdci, jelikož dnes uvolnil seriál Mythic Quest a to nikoliv jen částečně, jak jsme u něj byli v minulosti zvyklí, ale rovnou celou jeho první sérii.

Mythic Quest je komediální seriál vyprávějící příběh jednoho herního studia pracujícího na hře podobné fenomenálnímu World of Warcraft. Nouze by v něm neměla být jak o spousty pohledu do zákulisí herního vývoje, ale také o spletité mezilidské vztahy formované neutuchající prací na hře, potažmo nedostatkem volného času. Apple svůj nový seriál popisuje v Apple TV+ slovy: „Seznamte se s týmem, který vytvořil největší multiplayerovou videohru všech dob. Na pracovišti, kde budují nové světy, rodí se hrdinové a vznikají legendy, se ty nejtěžší boje nesvádějí ve hře, ale v kanceláři.“

První série seriálu nabízí celkem devět dílů s průměrnou délkou 28 minut. Těšit se v ní můžete například na Roba McElhenneyho, Charlotte Nicdao, Davida Hornsbyho, Dannyho Pudiho, F. Murray Abrahama, Ashly Burch, Jessie Ennis či Imaki Hakim. Vcelku zajímavé je, že Rob McElhenney je kromě jednoho z hlavních protagonistů seriálu i jeho výkonný producent.