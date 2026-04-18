Apple zdražuje? Ve skutečnosti jsou jeho produkty dnes levnější než kdy dřív

V posledních letech se stává, že lidé více než na novinky, které nová generace Apple produktu přinese, čekají na jeho cenu a na to o kolik se zvedne původní cena. Apple je však v tomto případě velmi zajímavou výjimkou mezi ostatními technologickými společnostmi. Snaží se cenu držet co nejníže to je jen možné nebo alespoň přinést za stejnou cenu výrazně víc, než dřív. Pokud se na ceny podíváme optikou inflace a reálné hodnoty peněz, vyjde najevo něco, co většinu lidí překvapí. Apple produkty nejsou dražší. Naopak. Ve skutečnosti jsou dnes často levnější než kdy dřív.
Inflace je na první pohled neviditelný faktor, který mění všechno. Za posledních zhruba 10 let prošel americký dolar výraznou inflací. Reálně to znamená, že peníze z roku 2016 mají dnes zhruba o 30 až 35 % nižší kupní sílu. Jinými slovy, to, co tehdy stálo 100 dolarů, dnes stojí přibližně 130 až 135 dolarů. A právě tohle je klíč k pochopení celé situace. Do cen uvedených níže jsme proto uvedli jak původní cenu, tak cenu po započtení inflace a aktuální cenu daného produktu nebo jeho ekvivalentu, který jej nahradil.
iPad
- Původní cena (2016): 329 USD
- Cena po započtení inflace: cca 440 USD
- Aktuální cena základního modelu iPad: 349 USD
Když Apple uvedl iPad (5. generace), šlo o základní model pro běžné uživatele. Dnes Apple prodává výrazně výkonnější iPad s moderním čipem, lepším displejem i podporou nových funkcí. To znamená, že nový iPad je reálně o desítky procent levnější než jeho předchůdce, a přitom nabízí úplně jinou úroveň výkonu i použitelnosti.
Fotogalerie
MacBook Air
- Původní cena: 999 USD
- Cena po inflaci: cca 1300–1350 USD
- Aktuální cena: 1099 USD
MacBook Air je možná nejvýraznější ukázkou toho, jak Apple dokázal posunout hodnotu bez navyšování ceny. Zatímco kdysi šlo o relativně slabý notebook, dnes je to plnohodnotný pracovní stroj, který s M5 čipem dokáže zastat 100% práce, kterou běžní uživatelé dělají. Reálně tak dnes kupujete MacBook Air o zhruba 20% levněji, než tomu bylo před lety. A to při dramaticky vyšším výkonu díky Apple Silicon, tichém provozu a extrémní výdrži baterie.
Fotogalerie #2
Apple Watch
- Apple Watch Series 1 (2016): 299 USD
- Cena po inflaci: cca 390 USD
- Apple Watch SE (2026): 249 USD
Chytré hodinky od Applu byly při svém uvedení spíš luxusním doplňkem. Dnes jsou běžnou součástí ekosystému. Apple Watch jsou dnes nejen schopnější, ale zároveň výrazně dostupnější. Nabízejí více funkcí za nižší reálnou cenu.
Fotogalerie #3
AirPods
- AirPods (1. generace, 2016): 159 USD
- Cena po inflaci: cca 210 USD
- AirPods 4 (2026): 129 USD
Z produktu, který byl na začátku relativně drahý doplněk, se stal cenově dostupný standard, který se aktuálně prodává o 60% levněji, než když přišel na trh, tedy alespoň co se týká ceny po započtení inflace.
Fotogalerie #4
iPhone SE vs. iPhone 17e
- iPhone SE (1. generace, 2016): 399 USD
- Cena po inflaci: cca 520 USD
- iPhone 17e (2026): 599 USD
Ano, aktuální model je dražší o 79$ a to dokonce po zapčoítání inflace. Ale zároveň je technologicky o několik generací dál. Výkon, fotoaparát, displej i celkové možnosti zařízení jsou naprosto nesrovnatelné a přitom se cena změnila jen o 79$.
Fotogalerie #5
iPhone
- iPhone (1. generace, 2007): 499 USD
- Cena po inflaci: cca 750–800 USD
- iPhone 17 Pro (2026): 1099 USD
Rozdíl v ceně existuje, ale rozdíl v tom, co zařízení umí, je naprosto zásadní. Z jednoduchého telefonu na volání a základní internet se stal komplexní nástroj, který nahrazuje fotoaparát, počítač, herní konzoli i pracovní zařízení, navíc například díky iMessage a FaceTime jsou i poplatky za volání a posálání zpráv zcela jiné, než tomu bylo v roce 2007.
Fotogalerie #6
Lidé přirozeně sledují čísla na cenovce, ne jejich reálnou hodnotu. Když vidí vyšší číslo, automaticky mají pocit, že je produkt dražší. Jenže Apple mezitím dramaticky zvýšil výkon zařízení, prodloužil jejich životnost, rozšířil jejich využití a udržel ceny relativně stabilní, v některých případech jak jsme si řekli dokonce ceny reálně snížil.