Proč nosím zároveň Apple Watch a chytrý prsten

Zatímco Apple Watch nosím na svém zápěstí již od roku 2017, k chytrým prstenům jsem si našel cestu teprv relativně nedávno. Je sice pravda, že mě jejich myšlenka lákala relativně dlouho, nicméně přišlo mi, že z hlediska funkcí toho minimálně v prvních letech své existence prostě nabízely málo. Když jsem však před více než rokem vyzkoušel první low-endový kousek ve formě Aligator Ringu a následně jej vyměnil za Ultrahuman Ring Air, poměrně rychle jsem si tuto nenápadnou technologickou vychytávku zamiloval a dnes mě tak nepotkáte bez ní. Právě kombinace chytrého prstenu na jedné ruce a chytrých hodinek na druhé ruce však v leckom vyvolává otázky, proč vlastně podobné „kombo“ nosím. Myslím si proto, že není od věci na tuto otázku odpovědět.
Pokud čekáte nějakou rafinovanou odpověď, možná nás následující řádky zklamou. Ve zkratce se totiž dá říci, že Apple Watch a chytrý prsten (nyní konkrétně stále Ultrahuman Ring Air) kombinuji zejména proto, že mi každý z těchto produktů dává jiné možnosti využití, přičemž právě jejich spojení mi poskytne přesně to, co chci, v maximálně komfortní formě.
Jinými slovy, u Apple Watch jsem si neuvěřitelně navyknul na rychlou kontrolu notifikací bez toho, aniž bych musel do ruky brát telefon. Díky tomu jsem tak neustále v obraze o všem důležitém, ale zároveň mám do jisté míry volné ruce, což je fajn při mnoha činnostech. Protože co si budeme povídat, vytahovat telefon z kapsy kvůli každému jeho zavibrování prostě nechcete, tím spíš, když je těchto vibrací po sobě vícero a všechny mohou být důležité. V takovém případě mi tedy dává kontrola notifikací jen letmým pohledem na zápěstí velký smysl.
Obecně se pak dá říci, že displej je u Apple Watch obrovská přidaná hodnota, která vám do značné míry skutečně dovolí částečně zahodit iPhone. Nebavíme se totiž jen o příchozích notifikacích, ale třeba i rychlé kontrole počasí, ovládání Apple Domácnosti, rychlém pohledu na mapu nebo třeba kalendář a tak podobně. Tohle všechno jsou věci, které vám chytrý prsten neumožní a které přitom já osobně využívám opravdu intenzivně, takže si nedokážu úplně představit, že bych nyní hodinky za prsten kompletně nahradil.
Naopak v čem si to představit dokážu, je monitoring aktivity. Je sice pravda, že v tomto směru stále primárně spoléhám na Apple Watch, ale to vlastně jen proto, že jsou skvěle propojeny v rámci Apple ekosystému s aplikacemi Aktivita a Zdraví, takže má člověk vše hezky po ruce, aniž by to musel nějak moc řešit. I prsten vám však dokáže aktivitu trackovat skutečně přesně a třeba takové snímání tepů v jeho podání se od snímání skrze Apple Watch liší zpravidla jen j nižší jednotky úderů vašeho srdce. Přesnost je tu tedy za mě určitě fajn.
Konkrétně v případě Ultrahuman Ring Air se mi pak dost líbí to, že se toho snaží prsten sledovat opravdu hodně a ač se můžeme samozřejmě bavit o tom, nakolik jsou jeho metriky přesné, coby technologického fanouška a zároveň člověka, který se o svém těle občas rád něco dozví, aby třeba pochopil, proč se právě cítí tak či onak, jsou tato data docela fajn. I Apple Watch toho sice dokáží změřit dost, nicméně troufám si říci, že přehlednost nashromážděných dat hraje jednoznačně ve prospěch prstenu, respektive pak jeho doprovodné aplikaci Ultrahuman, která vám toho „na první dobrou“ prozradí opravdu hodně od klasik typu počet kroků, přes vaší klidovou srdeční frekvenci ci HRV až po skóre vaší regenerace těla, které se skládá z řady metrik, které jej dokáží ovlivnit. Dozvíte se ale třeba i o úrovni vašeho stresu, „znečištění“ mozku nebo třeba reálný věk vašeho mozku či srdce v závislosti na naměřených metrikách.
Já osobně pak nejvíc oceňují snímání spánku, které je jednak přesné, jednak dost detailní a co je pro mě nejdůležitější, absolutně mě neštve. S hodinkami totiž nespím rád, takže Apple Watch odkládám každý večer na nabíječku na noční stolek, ale přesto mě docela zajímá, jak kvalitně jsem spal a potažmo, co mohu do budoucna zlepšit, abych se vyspal lépe. Právě díky těmto měřením jsem jen pro představu upravil příjem kofeinu v kávě či kolových nápojích a troufnu si říci, že i zlepšil večerní jídelníček, přičemž po těchto úpravách si dovolím tvrdit, že se mi spí opravdu lépe.
Extrémně zajímavé je pak vidět, jak se váš spánek, potažmo i regenerace a spousta dalších metrik změní třeba v případě, že jdete spát v jinou hodinu, než jste zvyklí třeba proto, že jste se s kamarády stavili na pár piv. Upřímně, kdybych ta data dlouhodobě nesledoval, absolutně by mě nenapadlo, jak moc dokáže se spánkem zamávat i jedno hloupé pivo či menší těžké jídlo před spaním.
Právě díky kombinaci Apple Watch a chytrého prstenu se tedy ve výsledku dostávám snad ke všem datům, které chci sledovat a která pro mě mají z nějakého důvodu smysl, aniž bych musel něco „překonávat“ či měnit své návyky (jako třeba spaní bez hodinek). A díky tomu mohu říci i to, že mi tato kombinace naprosto vyhovuje a nedokážu si momentálně představit jeden či druhý předmět „zahodit“ a přestat používat. Kdyby k tomu ale došlo, poroučel by se upřímně prsten, protože jeho komplexnost je v porovnání s hodinkami samozřejmě menší. V současnosti se však jedná o perfektní doplněk, který vám v kombinaci s daty získanými z jiných zdrojů dokáže poskytnout neuvěřitelně komplexní přehled o vašem těle.
