Stáhnete si zdarma tuto super hru na PC! Epic Games Store ji nebude rozdávat věčně

Nevíte, co dělat o víkendu? Pokud patříte mezi milovníky videoher, program jste možná právě našli. Epic Games Store totiž rozdává jako již tradičně zajímavou hru zcela zdarma a nutno uznat, že tentokrát jde o kousek, který v recenzích vyšel opravdu skvostně. Seznamte se s The Stone of Madness, která se vám dost možná zaryje na dlouhé hodiny pod kůži.
The Stone of Madness
Pokud máte slabost pro hry, které vás nevodí za ručičku a naopak vás nechají pěkně vykoupat ve vlastní zvědavosti, The Stone of Madness by vám rozhodně neměla uniknout. Na první pohled působí jako nenápadná taktická záležitost, ale velmi rychle začne ukazovat svou pravou tvář, která je všechno, jen ne jednoduchá. Děj vás zavede do ponurého kláštera, kde se realita začne nepříjemně prolínat s šílenstvím a vy si nikdy nejste úplně jistí, co je ještě skutečné. Právě tahle nejistota je jedním z nejsilnějších prvků hry, protože vás nutí přemýšlet nad každým dalším krokem víc, než byste možná chtěli.
Nejde přitom jen o klasické plížení a řešení situací, ale i o práci s psychikou jednotlivých postav, která hraje překvapivě zásadní roli. Každá chyba se zde totiž může nepříjemně podepsat nejen na průběhu mise, ale i na samotném vnímání světa kolem vás. Stylizace hry je navíc naprosto unikátní a na dnešní poměry příjemně odlišná, což jí dodává osobitý charakter, který si zapamatujete. Vývojáři si dali záležet i na detailech, díky čemuž prostředí působí živě, i když je ve skutečnosti dost tísnivé. Hra vás tak nenápadně vtáhne a nepustí, i když vás občas dokáže pořádně potrápit. A přesně v tom tkví její největší kouzlo, protože jakmile jí jednou přijdete na chuť, jen tak se od ní neodtrhnete.
Pokud vás tedy titul zaujal, neváhejte a zařaďte si jej do své herní knihovny. Čas na to máte až do příštího čtvrtka 16:59, přičemž poté odstartuje Epic Games Store rozdávání dalšího bezplatného titulu. Pozitivní je pak to, že jakmile si hru jednou zařadíte do své herní knihovny, už vám v ní zůstane natrvalo. Minimálně přidat si jí tedy rozhodně dává smysl.