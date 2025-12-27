Zavřít reklamu

Skvělé seriály na HBO Max na vánoční volno

Jan Vajdák
HBO Max přináší nejen skvělou filmovou nabídku, ale také řadu seriálů, které dokáží navodit tu pravou vánoční atmosféru. Ať už hledáte humor, rodinné příběhy nebo nostalgii, v následujícím výběru si určitě vyberete.

Přátelé

Legendární seriál o šesti přátelích žijících v New Yorku se stal neodmyslitelnou součástí vánočního sledování. V jeho epizodách najdete nejen spoustu humoru, ale také dojemné momenty o přátelství, lásce a společných oslavách.

Dva a půl chlapa

Populární sitcom, který sleduje životy sukničkáře Charlieho, jeho bratra Alana a Alanova syna Jakea, nabízí spoustu zábavy a absurdních situací. Vánoce v jejich podání jsou plné nečekaných zvratů, humoru a někdy i dojemných momentů, které ukazují, že rodina je důležitá, i když není zrovna ideální. Seriál si získal srdce diváků svými vtipnými dialogy a nezapomenutelnými postavami.

Teorie velkého třesku

Sitcom o skupině geeků, kteří si svou inteligenci kompenzují svérázným sociálním životem, je plný humoru a zábavných situací. Naprosto legendární sitcom, který má miliony fanoušků.

Malý Sheldon

V souvislosti s předchozím seriálem nelze neuvést seriál Malý Sheldon, který je prequelem a ukazuje nám Sheldonovo dospívání.

Sex ve městě

Sex ve městě je ikonický seriál, který sleduje životy čtyř newyorských žen – Carrie, Samanthy, Charlotte a Mirandy – a jejich dobrodružství v lásce, přátelství i kariéře. Seriál se zaměřuje na jejich osobní i milostné vztahy, často okořeněné humorem a nezapomenutelnými módními kreacemi. Kromě toho, že nabízí zábavný pohled na moderní vztahy, nevyhýbá se ani vážnějším tématům, jako jsou mateřství, nemoci nebo osobní krize.

Hra o trůny

Ano, nejde zrovna o seriál plný lásky a harmonie. Jedná se ale o jeden z nejlepších seriálů všech dob, který za vánoční svátky rozhodně stihnete zhlédnout. Pokud jste tento seriál ještě neviděli (či si chcete dát repete), teď je ten správný čas.

