AirPods se přestaly nabíjet? Na vině je většinou jediná věc a my vám řekneme, jak jí opravit

Pokud se vám někdy stalo, že jste vložili AirPods do nabíjecího pouzdra a místo očekávaného nabíjení se nic nedělo, nemusí být hned důvod k panice. Člověka pochopitelně jako první napadne, že odešla baterie nebo se pokazilo samotné pouzdro, ve skutečnosti je ale problém často mnohem jednodušší. AirPods se totiž nabíjí prostřednictvím několika velmi jednoduchých elektrických kontaktů a pokud se mezi ně dostane špína, prach, maz nebo jiné nečistoty, spojení nemusí fungovat. Jinými slovy, pokud baterie ve sluchátkách nebo pouzdře skutečně není vadná, je právě špatný kontakt jedním z prvních míst, kam bych se podíval. A dobrou zprávou je, že v takovém případě není potřeba nic rozebírat ani chodit do servisu.
Nabíjení je ve výsledku velmi jednoduché
Když se podíváte na spodní část AirPods a následně dovnitř nabíjecího pouzdra, najdete zde malé kovové kontakty. Po vložení sluchátek do pouzdra se jejich kontaktní plošky spojí s kontakty uvnitř a přes ně začne proudit elektrická energie do baterie. Není v tom tedy žádná magie. Ve výsledku jde o poměrně triviální princip, kdy musí dojít ke spolehlivému kontaktu dvou kovových částí. A právě ten může používáním AirPods poměrně snadno zmizet. Sluchátka totiž nosíme v uších, dáváme je do kapes, batohů nebo tašek a následně je několikrát denně vkládáme zpět do pouzdra. Není proto nijak zvláštní, když se na kontaktech časem vytvoří vrstva nečistot.
Nejprve vyčistěte samotné AirPods
Pokud se jedno nebo obě AirPods přestanou nabíjet, začal bych právě u jejich spodní části. Kontakty můžete velmi opatrně očistit například suchou vatovou tyčinkou. Důležité je netlačit a nepokoušet se nečistoty odstranit silou. Ideální je kontakt několikrát jemně otřít a následně zkontrolovat, jestli na něm nezůstaly nečistoty. Stejně tak je dobré zkontrolovat, zda na kontaktech není mastnota nebo jiný povlak. Ten může být na první pohled prakticky neviditelný, ale i ten dokáže spolehlivému kontaktu překážet.
U pouzdra buďte ještě opatrnější
Mnohem větší pozor je ale potřeba dát při čištění samotného nabíjecího pouzdra. Pokud se do něj podíváte, uvidíte, že kontakty uvnitř nejsou žádné masivní kovové součástky. Jde v podstatě o dva velmi úzké kovové plíšky, které jsou poměrně citlivé na mechanické poškození.
Právě proto bych při čištění postupoval opravdu jemně. Vatovou tyčinku lze použít, ale rozhodně není dobrý nápad do pouzdra tlačit silou nebo se snažit kontakty mechanicky „vyškrábat“. Plíšky totiž můžete ohnout nebo poškodit a z banálního problému s nabíjením si rázem vytvořit problém podstatně větší. Pokud je uvnitř větší množství prachu nebo nečistot, je lepší je nejprve velmi opatrně uvolnit a odstranit. Pomoci může také jemný proud vzduchu, ale opět bych se vyhnul jakémukoliv násilnému foukání přímo do elektroniky.
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Pozor na korozi
Nečistoty ale nejsou jediným problémem. Kovové kontakty mohou být po delším používání také lehce zoxidované nebo zkorodované, například vlivem potu a vlhkosti. V takovém případě nemusí být obyčejné otření úplně dostačující. Tady už bych byl ale s domácími experimenty opravdu opatrný. Pokud se rozhodnete použít například velmi slabý roztok kyseliny citronové, bílý ocet, citronovou šťávu nebo podobný prostředek kvůli odstranění koroze, nesmíte jej do pouzdra nalít ani jej nanášet tak, aby mohl zatéct dovnitř. Kapalina v kombinaci s elektronikou může napáchat podstatně větší škody než samotná špína.
Pokud už nějaký čisticí roztok použijete, měl by být nanesen pouze ve skutečně minimálním množství na vhodný nástroj a následně je nutné nechat kontakty před dalším používáním dokonale vyschnout. U elektroniky navíc platí, že pokud si nejste jistí, je bezpečnější zůstat u suchého čištění.
V tomto případě se rovněž hodí zdůraznit, že Apple v pokynech pro údržbu AirPods doporučuje do nabíjecího pouzdra nic nestrkat právě kvůli riziku ohnutí pinů pro nabíjení, což by pouzdro jako takové zničilo. Zde si nicméně dovolím dodat, že pokud se vaše AirPods skutečně nenabijí ani poté, co jste vyčistili jejich koncovky, dává přeci jen opatrné očištění vnitřních nabíjecích kontaktů smysl. Protože ve výsledku se v takovém případě nestane nic jiného než to, že vám nabíjecí pouzdro nebude i nadále fungovat.
Než začnete panikařit, zkuste právě tohle
Pokud se vám tedy AirPods přestaly nabíjet, rozhodně bych jako první nekupoval nové sluchátka ani neběžel do servisu. Nejprve zkontrolujte, jestli jsou kontakty na sluchátkách a uvnitř pouzdra čisté a zda na nich není nějaký povlak.
Po jejich vyčištění vložte AirPods zpět do pouzdra a zkontrolujte, zda se začnou nabíjet. Pokud ano, máte v podstatě vyhráno.Samozřejmě existují i jiné možné příčiny, například skutečně vadná baterie, poškozené pouzdro nebo problém s elektronikou. Ty ale nejsou zdaleka tak banální na opravu. Pokud tedy AirPods najednou přestanou nabíjet, začal bych vždy právě kontrolou kontaktů. Je to totiž nejjednodušší část celého systému a zároveň přesně ta, na které je celé nabíjení založené.
A pokud budete pouzdro čistit, pamatujte na jednu věc: méně je v tomto případě více. U těch drobných kovových plíšků uvnitř pouzdra totiž opravdu není potřeba velká síla, ale spíš trochu trpělivosti a opatrnosti.
Odporúčam na vyčistenie kontaktov použiť isopropylalkohol.