Recenze Smart Case pro AirPods Max jsou tu: Jak se netradiční pouzdro líbí v zahraničí?

Po včerejších prvních dojmech z nových náhlavních sluchátek AirPods Max se začínají v zahraničí objevovat i první dojmy ze Smart Case, které ke sluchátkům Apple spolu s napájecím kabelem přibaluje. Ty si však na rozdíl od hodnocení sluchátek Apple za rámeček jistě nedá. Zahraniční recenzenti totiž nešetřili kritikou.

Recenzent Nilay Patel z The Verge dle svých slov vlastně moc nechápe, co pouzdro k AirPods Max je, respektive s čím má svým majitelům pomoci. Naprostá většina konkurenčních sluchátek je totiž dodávána s tvrdými krabičkami, které dodají drahým sluchátkům velmi dobrou ochranu například při transportu v batohu. Smart Case pro AirPods Max je však měkké a sluchátka kryje jen velmi málo, takže se o nějaké větší ochraně hovořit v žádném případě nedá. Příliš dobrá se nezdá být ani povrchová úprava pouzdra, které je kvůli ní dle recenzenta jednoduché zašpinit. Ve výsledku se tak jeví pouzdro spíše jako přešlap na úrovni nabíječky MagSafe Duo, která to to též za své zpracování ve světě schytala. Patel dokonce ve svých řádcích píše, že doufá, že Apple už žádný další takto “kvalitní” produkt v rukávu nemá.

Stejný názor nastává i Matthew Panzarino z TechCrunche. Dle něj se pouzdro pro ochranu při cestování prakticky nepoužitelné a tedy i svým způsobem zbytečné. Ani z hlediska designu se dle něj nejedná v žádném případě o skvost a totéž pak platí i o použitých materiálech a konstrukci, která působí stejně jako u MagSafe Duo laciným dojmem. Smart Case tedy uživatelům v žádném případě neposkytne to, co očekávají od cestovního pouzdra.

Přestože se zatím pouzdro jeví jako přešlap, dle youtubera MKBHD jej stejně uživatelé budou muset používat, jelikož jedině tak lze sluchátka rychle přepnout do ultraúsporného módu baterie. Do toho se totiž automaticky bez použití pouzdra přepnou až po zhruba dvou hodinách, což je samozřejmě pro baterii zbytečná zátěž. Přitom by stačilo tak málo – konkrétně na jeden z náušníků umístit fyzické tlačítko, které by sloužilo pro rychlou (de)aktivaci.

Ne vše je však na pouzdru špatné. Například David Carnoy z CNETu jej chválí za to, jak snadno z něj a do něj lze sluchátka vkládat, jelikož právě intuitivnost příslušenství je samozřejmě velmi důležitým faktorem. Nicméně i on připouští, že jakýkoliv vyšší stupeň ochrany či cokoliv podobného byste u sluchátek hledali marně, kvůli čemuž očekává, že se v brzké době dočkáme spousty alternativ, který potřebnou ochranu sluchátkům poskytnou.