Apple AirPods s kamerami budou mnohem chytřejší, než jsme čekali. Unikly jejich nové detaily

O chystaných AirPods s integrovanými kamerami se v posledních týdnech mluví stále častěji a nyní se dozvídáme další poměrně zajímavé informace. Po nedávném úniku videa přímo z macOS Tahoe 26.7 se totiž podařilo v systému objevit také část kódu, která odhaluje, jak by kamery v připravovaných sluchátkách mohly fungovat. A podle všeho nepůjde o klasické fotoaparáty, se kterými byste si fotili okolí.
Apple má podle objevených informací počítat s kamerovým snímačem v každém z obou sluchátek. Ty mají být schopné pořizovat synchronizované barevné snímky stejné scény ze dvou úhlů, přičemž maximální rozlišení má dosahovat až 1 megapixelu. Hlavním účelem přitom nemá být focení nebo natáčení videa, ale především Visual Intelligence a další funkce spojené s umělou inteligencí.
AirPods vás nebudou natáčet
Právě tady je podle mě důležité připomenout, že Apple podle objeveného kódu neplánuje z AirPods udělat další miniaturní kameru na natáčení videa. Sluchátka mají místo toho pořizovat jednotlivé snímky, které následně využije systém pro analýzu okolí. V aktivním režimu by měla kamera zachytit obraz v rozlišení 640 × 640 pixelů a následně může být zpracován do 1024 × 1024 pixelů. V pasivním režimu má být rozlišení ještě nižší.
V praxi by to mohlo znamenat například to, že se podíváte na nějaký předmět a přes Siri se zeptáte, co přesně vidíte, případně si necháte uložit informace o něčem, co vás zaujalo. Přesně takovou situaci ostatně Apple už nepřímo ukázal v uniklém demonstračním videu, ve kterém uživatel pomocí AirPods pracuje s Visual Intelligence.
Zajímavé je také to, že AirPods mají podle kódu počítat s poměrně pokročilou kompenzací pohybu hlavy. Systém dokáže pracovat s kalibrací obou kamer, korekcí zkreslení objektivu a pohybovými senzory. Pokud bude obraz příliš rozmazaný nebo bude kamera zakrytá, může jej systém odmítnout.
Apple myslí i na soukromí
A právě u zařízení s kamerami umístěnými přímo v uších bude samozřejmě zásadní otázkou soukromí. Apple podle objeveného kódu počítá s hardwarovou kontrolkou, která by měla signalizovat, že AirPods právě pořizují obraz. Kód dokonce naznačuje možnost ovládání jejího jasu, takže by mělo být možné dát lidem v okolí jasně najevo, že kamera pracuje.
Zajímavé je také to, že část rozpoznávání může probíhat přímo v AirPods. Kód zmiňuje takzvané „peripheral inference“, tedy zpracování přímo na zařízení, včetně detekce toho, zda se v záběru nachází člověk.
Je ale potřeba dodat jednu velmi důležitou věc. Tyto informace pocházejí z frameworku objeveného v macOS a podle MacRumors se vztahují ke staršímu modelu AirPods s kódovým označením B790. Apple mezitím pracuje na novější verzi B798, takže není jisté, že všechny objevené funkce se dostanou i do finálního produktu. Aktuálně se očekává, že AirPods s kamerami dorazí v roce 2027.
Přesto je fascinující sledovat, kam Apple AirPods posouvá. Z obyčejných bezdrátových sluchátek se postupně stává zařízení schopné vnímat okolí, pracovat s umělou inteligencí a poskytovat Siri kontext, který jí dnes chybí. A pokud Apple skutečně zvládne vyřešit soukromí tak, aby kamera nebyla pro okolí nepříjemným strašákem, mohou být právě tyto AirPods jedním z nejzajímavějších AI produktů, které v příštích letech představí.