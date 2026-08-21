Apple vrací úder! OpenAI chtělo žalobu smést ze stolu, teď dostalo tvrdou odpověď

Právní válka mezi Apple a OpenAI rozhodně nekončí. Apple nyní reagoval na snahu OpenAI nechat celou žalobu kvůli údajnému zneužití obchodního tajemství zamítnout ještě předtím, než se případ pořádně dostane k soudu. A z nové 32stránkové odpovědi je poměrně jasné, že Apple rozhodně nehodlá ustoupit.
Apple zažaloval OpenAI letos v červenci a tvrdí, že společnost prostřednictvím bývalých zaměstnanců Apple získávala důvěrné informace o připravovaných produktech a technologiích. Celkem má podle žaloby v OpenAI pracovat více než 400 bývalých zaměstnanců Apple, samotné obvinění se ale soustředí především na několik konkrétních lidí.
Apple tvrdí, že má důkazy
Jedním z hlavních lidí v případu je bývalý inženýr Apple Chang Liu. Apple nyní zopakoval své tvrzení, že Liu několik týdnů po odchodu do OpenAI využil údajnou chybu v autentizaci a dostal se do síťového úložiště Apple. Následně měl stáhnout desítky důvěrných souborů, včetně prezentace popisující výrobu a testování základních desek.
Dalším je Tang Yew Tan, současný šéf hardwaru OpenAI, který před odchodem strávil v Apple 24 let a podílel se mimo jiné na vývoji iPhone a Apple Watch. Apple tvrdí, že při pohovorech s bývalými zaměstnanci používal interní kódová označení připravovaných produktů a v jednom případě měl dokonce požádat zaměstnankyni Apple, aby na setkání přinesla komponenty, na kterých pracovala. Mělo jít například o baterie, čipy, základní desky nebo stínění.
Upřímně, právě tahle část příběhu je podle mě mnohem zajímavější než samotné přetahování právníků. Pokud by se totiž tvrzení Apple prokázala, nešlo by jen o klasické „přetahování zaměstnanců“ mezi technologickými giganty, ale o skutečně velmi nepříjemný problém s ochranou firemního know-how.
OpenAI přitom tvrdí pravý opak
OpenAI už dříve požádalo soud o zamítnutí žaloby a označilo obvinění Apple za neopodstatněná. Společnost tvrdí, že nemá zájem o důvěrné informace Apple, protože pracuje na něčem zcela novém a odlišné oblasti. OpenAI zároveň zveřejnilo vlastní materiály, kterými se snaží jednotlivá tvrzení Apple rozporovat.
Apple nyní kontroval tím, že argumentace OpenAI podle něj stojí na překrucování, spekulacích a důkazech, které v této fázi řízení nemají být vůbec zohledňovány. Zároveň odmítá argument, že ve své žalobě dostatečně konkrétně neidentifikoval obchodní tajemství, které mělo být odcizeno. Podle Apple by totiž zveřejnění všech detailů už v této fázi mohlo znamenat, že právě ona tajemství sám zveřejní. A tím se dostáváme k poměrně zásadnímu bodu. Apple nechce, aby soud případ zametl pod koberec ještě předtím, než se pořádně začne vyšetřovat, co se skutečně stalo.
Soudce Edward J. Davila má argumenty obou stran projednat 1. října. Do té doby se tak zřejmě dočkáme ještě několika velmi ostrých vyjádření z obou táborů. A vzhledem k tomu, že OpenAI pod vedením Jonyho Ivea zároveň intenzivně pracuje na vlastním hardwaru, může být celý spor ještě mnohem zajímavější. Apple totiž evidentně nechce dopustit, aby jeho bývalí zaměstnanci přenesli know-how z vývoje iPhone, Apple Watch či dalších produktů přímo ke konkurenci. Jestli má Apple pravdu, nebo naopak OpenAI, ale nakonec nebude rozhodovat tisková prohlášení. Rozhodnou důkazy. A na ty si budeme muset ještě počkat.