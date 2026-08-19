OpenAI představilo ChatGPT pro teenagery. Nabídne přísnější ochranu i pomoc s učením

ChatGPT používají každý den miliony lidí a mezi nimi jsou pochopitelně i teenageři. OpenAI se proto rozhodlo tuto skupinu uživatelů řešit přímo a představilo ChatGPT for Teens, tedy speciální prostředí určené pro uživatele ve věku od 13 do 17 let. Nabídne přísnější ochranu před nevhodným obsahem, rodičovské kontroly a také funkce zaměřené na vzdělávání.
OpenAI přitom nechce vytvořit nějakou výrazně osekanou verzi ChatGPT. Teenagerům zůstane k dispozici klasický chatbot, jeho chování ale bude přizpůsobeno jejich věku. Společnost chce mladé uživatele podle svých slov podporovat především v učení, kritickém myšlení a pochopení informací.
Přísnější ochrana před citlivým obsahem
Největší změny se týkají bezpečnosti. ChatGPT for Teens bude ve výchozím nastavení výrazně přísnější u témat souvisejících například se sebepoškozováním, sebevraždami, násilím, poruchami příjmu potravy nebo sexuálním a romantickým obsahem. OpenAI zároveň pracuje na omezení situací, kdy by si teenager mohl vytvořit na chatbotovi nezdravou emoční závislost.
Rodiče získají větší kontrolu
Součástí novinky jsou také rodičovské kontroly. Rodiče budou moci propojit svůj účet s účtem teenagera a nastavovat například takzvané Quiet Hours, během kterých nebude možné ChatGPT používat. Zajímavé je, že rodiče nemají automaticky získat přístup k celé historii konverzací svého dítěte. OpenAI chce místo toho v případě závažných bezpečnostních signálů rodiče upozornit.
ChatGPT má pomáhat hlavně s učením
OpenAI současně zdůrazňuje vzdělávací využití. Teenagerům nabídne například Study Mode, kvízy, vizualizace nebo připomínky domácích úkolů.
Smyslem nemá být pouze vypracovat úkol za studenta. ChatGPT má například u matematického příkladu uživatele provést jednotlivými kroky a vysvětlit mu, jak se k výsledku dostat. OpenAI se tím snaží řešit i problém, který školy řeší od nástupu generativní AI – tedy používání chatbotů k prostému opisování.
Jak pozná, že jste teenager?
Poměrně zásadní otázkou samozřejmě je, jak OpenAI zjistí věk uživatele. Společnost chce kombinovat údaje, které o sobě uživatelé sami uvedou, s dalšími signály z účtu a jejich používání služby. Pokud si systém nebude věkem jistý, má raději automaticky použít bezpečnější nastavení určené pro mladší uživatele.
ChatGPT mohou podle pravidel OpenAI používat lidé od 13 let, případně od vyššího věku, pokud jej konkrétní země vyžaduje. OpenAI tak evidentně nechce řešit otázku, zda by teenageři měli ChatGPT používat. Spíš se snaží zajistit, aby jej vzhledem ke svému věku používali bezpečněji a aby pro ně nebyl jen strojem na vypracování domácích úkolů.