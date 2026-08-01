Víte, že si můžete ve WhatsApp přidat mezi kontakty ChatGPT a psát si s ním jako s kamarádem? Takto to uděláte

WhatsApp patří mezi aplikace, které má většina z nás otevřené několikrát denně. Pokud nechcete kvůli každé rychlé otázce přecházet do prohlížeče nebo samostatné aplikace, můžete si do něj přidat také oficiální ChatGPT. Není potřeba instalovat žádné rozšíření, vytvářet vlastního chatbota ani poskytovat přístup některé z pochybných služeb třetích stran. Stačí otevřít správný odkaz a zahájit konverzaci s ověřeným účtem OpenAI.
ChatGPT se do WhatsAppu po dočasné přestávce vrátil také v Evropském hospodářském prostoru, takže jej mohou znovu používat i majitelé českých telefonních čísel. Zpřístupňování nicméně probíhá postupně a rozhodující je předvolba čísla, ke kterému máte účet WhatsApp připojený. Pokud se vám tedy služba zatím neotevře nebo neodpovídá, nemusí být chyba na vaší straně.
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Jak přidat ChatGPT do WhatsAppu
Na telefonu si na WhatsAppu přidejte do kontaktů číslo +1 800 242 8478, které odpovídá názvu 1-800-CHATGPT. Po potvrzení se otevře nový chat a můžete rovnou napsat první zprávu.
Před zahájením konverzace doporučujeme zkontrolovat název účtu a symbol ověření. Kolem ChatGPT vznikla celá řada neoficiálních chatbotů, které mohou vyžadovat platbu, registraci nebo přístup k osobním údajům. Oficiální účet OpenAI po vás kvůli samotnému zahájení chatu nic podobného nechce.
Co ChatGPT ve WhatsAppu zvládne
ChatGPT můžete požádat o návrh e-mailu, překlad, shrnutí tématu, recept podle surovin v lednici nebo rychlé vysvětlení neznámého pojmu. Vedle klasických textových zpráv podporuje také obrázky a hlasové zprávy a dokáže vytvářet obrázky podle zadaného popisu. Komunikovat s ním lze i v češtině.
Používání je možné bez účtu ChatGPT, počítat však musíte s limity. OpenAI umožňuje účet volitelně propojit, čímž lze získat vyšší počet zpráv. Nabídku propojení najdete v profilu kontaktu, pokud je již pro vaše číslo dostupná.
WhatsAppová podoba ChatGPT nenahrazuje plnohodnotnou aplikaci se všemi jejími nástroji, pro krátké otázky během dne je ale mimořádně praktická. Jen do chatu neposílejte hesla, platební údaje, citlivé pracovní dokumenty ani informace, které byste nesdíleli v jiné internetové službě.
Závěrem
Ani po návratu služby na evropský trh však nelze očekávat stejnou výbavu jako v samostatné aplikaci ChatGPT. Bezplatné používání omezuje denní počet zpráv, zatímco pro konverzaci bez tohoto stropu je zapotřebí aktivní předplatné ChatGPT propojené s telefonním číslem uživatele.
Určitá omezení přidává také samotný WhatsApp. Jedna zpráva může obsahovat pouze stanovený počet znaků, a delší odpovědi se proto mohou rozdělit do několika částí, případně zobrazit neúplně. Z bezpečnostních důvodů nejsou dostupné ani některé pokročilejší nástroje známé z plnohodnotné aplikace. Počítat je potřeba rovněž s tím, že ačkoliv WhatsApp chrání komunikaci šifrováním, obsah zprávy musí být kvůli vytvoření odpovědi zpřístupněn systémům OpenAI. Hesla, platební údaje, důvěrné pracovní dokumenty ani jiné citlivé informace proto do konverzace nepatří. Pro občasný překlad, rychlou otázku nebo návrh krátkého textu však zůstává tato podoba ChatGPT velmi pohodlnou možností, která nevyžaduje instalaci další aplikace.