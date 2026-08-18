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Rychle si na iPhone nainstalujte tuto aktualizaci. Opravuje přes 20 vážných bezpečnostních chyb

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Ačkoliv je vydání očekávaného systému iOS 27 doslova za rohem, Apple uvolnil důležitou softwarovou aktualizaci pro své stávající systémy. Nový update s označením iOS 26.6.1 pro iPhony, společně s aktualizacemi pro doprovodné platformy jako macOS, se zaměřuje výhradně na bezpečnost uživatelů a přináší opravy pro více než dvacet zjištěných zranitelností.

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Zásadní záplaty napříč celým ekosystémem

Podle oficiálních bezpečnostních poznámek, které Apple zveřejnil na svém webu, se většina opravených chyb týká jádra prohlížeče WebKit. Vývojáři se však zaměřili i na další slabá místa, takže aktualizace obsahuje důležité záplaty řešící problémy v systémových součástech, jako jsou Audio, ImageIO, nebo dokonce v samotném jádru systému (Kernel).

Dnešní vlna aktualizací se navíc zdaleka netýká pouze iPhonů. Společně s iOS 26.6.1 a iPadOS 26.6.1 vydal jablečný gigant také počítačový systém macOS Tahoe 26.6.2. Nezapomnělo se ani na uživatele starších zařízení, pro které jsou připraveny verze iOS 18.7.10 a iPadOS 18.7.10. Zkrátka nepřišli ani majitelé jablečných headsetů, pro které vyšel visionOS 26.6.1. Přestože u něj Apple přesné detaily k bezpečnostním opravám zveřejní až o něco později, očekává se, že seznam záplat bude v drtivé většině totožný s ostatními platformami.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
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Obrana proti AI a blížící se iOS 27

Vzhledem k tomu, že nás od oficiálního spuštění zbrusu nového iOS 27 dělí už jen několik málo týdnů, je velmi pravděpodobné, že dnešní balíček bezpečnostních záplat je tím úplně posledním, kterého se před velkým podzimním přechodem dočkáme.

Apple přitom nedávno naznačil, že do budoucna hodlá svou strategii mírně upravit a plánuje vydávat softwarové aktualizace s bezpečnostními záplatami mnohem častěji než doposud. Důvodem pro tento krok je především neustále rostoucí riziko sofistikovaných hackerských útoků, které při hledání zranitelností stále více spoléhají na pokročilé nástroje umělé inteligence. Zrychlený cyklus vydávání menších oprav by tak měl uživatelům zajistit mnohem efektivnější ochranu v reálném čase.

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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