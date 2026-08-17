Apple varuje před vážným útokem na Macy. Tato chyba v macOS je už aktivně zneužívána

Ještě před několika dny to vypadalo jako další z řady bezpečnostních problémů, které Apple vyřešil aktualizací macOS. Nyní je však situace podstatně vážnější. Bezpečnostní chyba v oblíbené funkci Sdílení obrazovky je totiž podle nových informací aktivně zneužívána útočníky. Pokud tedy svůj Mac stále nemáte aktualizovaný, rozhodně bych s tím už nečekal.
Apple přitom opravu vydal už 6. srpna společně pro tři aktuálně podporované verze systému. Konkrétně jde o macOS Tahoe 26.6.1, macOS Sequoia 15.7.9 a macOS Sonoma 14.8.9. V prvních poznámkách Apple pouze uvedl, že aktualizace přinášejí důležité bezpečnostní opravy. Později však společnost zveřejnila podrobnosti a ukázalo se, že jedna z opravených chyb se týká právě Sdílení obrazovky.
Problém je označen jako CVE-2026-65400 a jeho podstata je poměrně nepříjemná. Útočník na síti mohl podle Applu obejít běžné ověření a přihlásit se ke Sdílení obrazovky bez platných přihlašovacích údajů. Jinými slovy mohl získat vzdálený přístup k Macu, aniž by znal heslo uživatele. A právě u Sdílení obrazovky je to výrazně větší problém než u nějaké běžné systémové chyby. Pokud totiž útočník získá přístup k této funkci, může v závislosti na konfiguraci počítače vidět obrazovku, otevírat aplikace a soubory a provádět další operace, které by jinak vyžadovaly fyzický přístup k Macu.
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Problém už není jen teoretický
Ještě při vydání opravy Apple uváděl, že nemá informace o tom, že by byla chyba aktivně zneužívána. To se ale nyní změnilo. Nizozemské Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost podle 9to5Mac obdrželo informace o aktivním zneužívání této chyby na několika systémech, u kterých byl port 5900 dostupný přímo z internetu. A co je možná ještě nepříjemnější, v těchto případech se útočníkům podařilo získat root přístup k napadeným počítačům. Následně na ně nainstalovali těžař kryptoměny Monero, takže využívali jejich výkon pro vlastní těžbu.
Současné útoky tedy podle dostupných informací nesměřují primárně například ke krádeži fotografií nebo hesel. To ale rozhodně neznamená, že je situace neškodná. Jakmile má útočník na Macu dostatečná oprávnění, může potenciálně provádět celou řadu dalších škodlivých akcí.
Apple proto opravu vydal pro všechny tři podporované generace macOS. Pokud tedy používáte macOS Tahoe, Sequoia nebo Sonoma, zkontrolujte si v Nastavení systému sekci Obecné → Aktualizace softwaru a ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi. Zároveň není vůbec špatný nápad zkontrolovat, zda Sdílení obrazovky skutečně potřebujete. Pokud jej nepoužíváte, můžete jej v Nastavení systému vypnout přes Obecné → Sdílení → Sdílení obrazovky. Zvláštní pozornost by pak měli věnovat především majitelé Maců, u kterých je Sdílení obrazovky dostupné z internetu. Právě takové počítače jsou podle dostupných informací v současnosti reálně napadány.
Takže pokud jste aktualizaci z minulého týdne ještě odkládali, tentokrát už opravdu není na co čekat. Apple sice chybu opravil, ale vzhledem k tomu, že její zneužívání už bylo zaznamenáno v praxi, je aktualizace Macu v tuto chvíli jedna z nejlepších věcí, kterou pro jeho bezpečnost můžete udělat.