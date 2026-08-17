Návrat oblíbeného trenéra přepsal historii. Čtvrtá série Teda Lassa zaznamenala rekordní sledovanost

Oblíbený komediální seriál Ted Lasso hlásí po dlouhé odmlce svůj velkolepý návrat. A jak se zdá, fanoušci na něj rozhodně nezanevřeli. Podle nejnovějších dat o sledovanosti od společnosti Nielsen, která Apple poskytl portálu Deadline, se premiéra čtvrté řady stala historicky vůbec nejúspěšnějším debutem televizního pořadu na platformě Apple TV+.
Čísla, která mluví za vše
Během úvodního vysílacího okna ve dnech 4. a 5. srpna nasbíral seriál ve Spojených státech ohromujících 296,6 milionu zhlédnutých minut. Tento fenomenální výsledek hravě překonal premiéry všech předchozích řad samotného Teda Lassa a s přehledem za sebou nechal i takové hity, jako jsou seriály Severance (Odloučení) nebo Pluribus.
Samotný 5. srpen pak znamenal pro jablečnou streamovací platformu absolutní triumf. První epizoda nové řady se v tento den stala tím vůbec nejsledovanějším pořadem v celých Spojených státech, když si na své konto připsala více než 200 milionů zhlédnutých minut během pouhých čtyřiadvaceti hodin.
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Překvapivý návrat ke kořenům
Čtvrtá sezóna odstartovala více než tři roky po odvysílání finále té třetí. Tento nezvykle dlouhý rozestup ale zájem diváků zjevně nijak neoslabil. Dlouho to totiž vypadalo, že třetí řada bude pro celý seriál tou vůbec poslední, a proto bylo pro fanoušky samotné oznámení pokračování obrovským a velmi vítaným překvapením.
V nejnovější sérii se tvůrci vrací k oblíbenému motivu naprostého outsidera. Fotbalový trenér Ted Lasso se vrací zpět do londýnského Richmondu, tentokrát ale s úplně novým cílem. Jeho úkolem je trénovat ženský fotbalový tým, který aktuálně působí ve druhé lize.
V současné chvíli jsou na platformě dostupné první dvě epizody, přičemž další nové díly budou vycházet pravidelně každou středu. Služba Apple TV+ aktuálně vyjde na 12,99 dolarů měsíčně a je plně dostupná na všech zařízeních Apple, chytrých televizorech, set-top boxech typu Roku, herních konzolích i přes webové rozhraní. Předplatné je navíc součástí výhodných balíčků Apple One a noví zájemci si mohou službu vyzkoušet v rámci sedmidenní zkušební doby zcela zdarma.