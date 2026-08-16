Dopřejte uzamčené obrazovce iPhonu vzhled Liquid Glass. Stačí změnit styl hodin

Uzamčená obrazovka patří v novějších verzích iOS mezi části systému, na kterých si lze vzhled Liquid Glass vychutnat nejvíce. Apple totiž umožňuje změnit nejen písmo a barvu hodin, ale také jejich provedení. Po výběru stylu Sklo získají číslice průsvitný vzhled, díky němuž se částečně propojí s tapetou a působí podstatně plastičtěji než klasická jednobarevná varianta.
Nejde přitom o automatickou změnu, kterou by iPhone vnutil všem uživatelům. Pokud dáváte přednost výrazným a dobře čitelným hodinám, můžete si ponechat jejich původní vzhled. Skleněné provedení je nutné vybrat ručně při úpravě konkrétní uzamčené obrazovky.
Jak nastavit hodiny ve stylu Liquid Glass
Probuďte iPhone a podržte prst na uzamčené obrazovce. Jakmile se zobrazí přehled vytvořených obrazovek, klepněte u té vybrané na Přizpůsobit a následně zvolte Uzamčená obrazovka. Poté klepněte přímo na čas.
Ve spodní části displeje se otevře nabídka, ve které lze upravit písmo, barvu a vzhled hodin. Vyberte možnost Sklo a změnu potvrďte klepnutím mimo panel. Nakonec úpravy uložte pomocí tlačítka Hotovo v pravém horním rohu.
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Výsledek závisí také na použité tapetě
Skleněné hodiny nevypadají na každé tapetě stejně. Jejich průsvitnost reaguje na obraz pod nimi, takže u fotografií s výraznými barvami nebo světelnými přechody vynikne efekt podstatně více. Na velmi světlém či členitém pozadí naopak mohou být číslice hůře čitelné.
Při zkoušení různých variant se mi nejvíce osvědčily tapety s klidnější horní částí, například fotografie oblohy, krajiny nebo portrét, jehož hlavní motiv nezasahuje přímo pod čas. iOS se sice snaží zachovat dostatečný kontrast, zázraky však udělat nedokáže. Pokud jsou hodiny na vybrané fotografii příliš nevýrazné, pomůže změna jejich barvy, jiný výřez tapety nebo návrat k méně průsvitnému vzhledu.
U podporovaného rozložení můžete navíc tažením za pravý dolní roh hodin zvětšit jejich výšku. Číslice se tak mohou protáhnout směrem dolů a vyplnit větší část volného prostoru. Tato úprava působí efektně především na obrazovkách bez widgetů, kde mají hodiny dostatek místa.
Styl Sklo lze nastavit samostatně pro každou uloženou uzamčenou obrazovku. Jednu si tak můžete ponechat jednoduchou a dobře čitelnou pro práci, zatímco u jiné využijete výraznější tapetu, prostorový efekt a průsvitné hodiny. Pokud vás výsledek omrzí, stačí se vrátit do stejné nabídky a během několika sekund zvolit původní provedení.