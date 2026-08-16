O čem se šeptá u Applu: Chytřejší oznámení, 12GB RAM pro iPhone 18 a boj Applu s rostoucími cenami

Ani tentokrát nebyla o zajímavé informace ze zákulisí Applu nouze. Zatímco nová patentová přihláška naznačuje, jak by mohl iPhone v budoucnu mnohem lépe poznat, kdy vás má nechat na pokoji, čím dál zajímavější začíná být i základní iPhone 18. Ten by totiž mohl dostat hned dvě věci, které bychom ještě nedávno čekali spíš u řady Pro. Nad celou příští generací iPhonů se však současně vznáší problém v podobě drahých pamětí, kvůli kterým Apple hledá úspory prakticky všude, kde to jde.
iPhone by mohl konečně poznat, kdy vás nemá rušit
Apple si nechává patentovat systém, který by mohl výrazně vylepšit souhrny oznámení a režim soustředění Omezit vyrušování. Zatímco dnes systém posuzuje především samotnou notifikaci a jejího odesílatele, patent počítá také s tím, co uživatel v danou chvíli na zařízení skutečně dělá.
iPhone by mohl sledovat například dobu strávenou v konkrétní aplikaci, opakované otevírání určitého obsahu nebo délku probíhajícího hovoru. Teprve podle tohoto kontextu by rozhodl, zda je vhodné uživatele vyrušit. Rozdíl je docela zásadní. Důležitá zpráva může být důvodem k okamžitému upozornění při běžném procházení webu, ale už ne nutně ve chvíli, kdy jste dvacet minut uprostřed hovoru nebo intenzivně pracujete v jedné aplikaci.
Podobný princip by mohl pomoci také AI souhrnům oznámení. Apple s nimi už jednou tvrdě narazil, když systém vytvořil nepravdivý zpravodajský titulek. Patent počítá s širším kontextem nedávné aktivity a možností informace nejprve shromáždit a teprve poté vytvořit souhrn. To by mohlo omezit situace, kdy AI vyvodí závěr z příliš malého množství informací.
Jde samozřejmě pouze o patentovou přihlášku a žádná budoucí funkce tím potvrzena není. V tomto případě je ale zajímavé, že popsané řešení velmi těsně navazuje na nástroje, které už Apple v iOS nabízí.
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Základní iPhone 18 se může přiblížit modelům Pro
Zajímavě začíná vypadat také základní iPhone 18, jehož uvedení se očekává do března 2027. Analytik Jeff Pu tvrdí, že Apple u něj zvýší operační paměť z 8 GB u iPhonu 17 rovnou na 12 GB. Základní model by tak měl stejné množství RAM jako současné iPhony 17 Pro.
Stejnou informaci přinesl již dříve analytik Dan Nystedt, zdaleka však nejde o hotovou věc. Ming-Chi Kuo totiž očekává u iPhonu 18 pouze 9 GB RAM, stejně jako u levnějšího iPhonu 18e. Pokud by se potvrdila právě jeho verze, nižší kapacita paměti by mohla základní model připravit o některé funkce Apple Intelligence. U iPhonu 18e se nicméně Pu s Kuem shoduje na 9 GB. Oba telefony má pohánět čip A20.
Druhou zajímavou změnou má být užší Dynamic Island. Dosud se jeho zmenšení spojovalo především s iPhony 18 Pro, podle Pua jej však dostane také základní model. Obdobnou informaci už dříve zveřejnil i leaker Ice Universe, podle kterého se menší Dynamic Island rozšíří napříč řadou iPhone 18.
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Drahé paměti nutí Apple šetřit jinde
Právě RAM se přitom stává jedním z největších problémů nové generace. Budování výkonných AI datacenter zvyšuje poptávku po paměťových čipech a jejich ceny prudce rostou. Apple proto podle informací z dodavatelského řetězce agresivně vyjednává s výrobci ostatních komponent, aby vyšší náklady alespoň částečně vykompenzoval.
Výborným příkladem jsou OLED displeje pro iPhone 18 Pro Max. Za panel současného iPhonu 17 Pro Max měl Apple Samsungu a LG platit zhruba 110 až 120 dolarů. U nové generace se mu údajně podařilo cenu stlačit přibližně na 68 dolarů. Na jediném komponentu tedy může ušetřit desítky dolarů za každý vyrobený telefon.
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Ani tak se ale podle dosavadních odhadů zdražení iPhonů 18 Pro pravděpodobně nevyhneme. Analytické společnosti hovoří na americkém trhu o navýšení startovacích cen o 200 až 300 dolarů. V nejhorším scénáři by tak iPhone 18 Pro mohl začínat na 1399 dolarech a Pro Max dokonce na 1499 dolarech.
Apple už letos v červnu zvýšil ceny Maců, iPadů a některých dalších produktů, iPhony však tehdy nechal stranou. Nynější vyjednávání s dodavateli ukazuje, že se snaží případné zdražení nové generace alespoň zmírnit. Kolik bude iPhone 18 Pro nakonec stát, zjistíme velmi brzy – jeho premiéra se společně s prvním skládacím iPhonem očekává už letos v září.