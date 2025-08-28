Apple testuje nový způsob, jak vás udržet na Apple TV+

Apple nově testuje slevovou nabídku na službu Apple TV+ určenou pro uživatele, kteří se chystají zrušit předplatné. Pokud se rozhodnete předplatné ukončit, může se vám zobrazit vyskakovací okno s nabídkou nižší ceny – konkrétně 5,99 USD měsíčně na dva měsíce.
Po dvouměsíční slevě se cena vrací na novou standardní úroveň 12,99 USD měsíčně, která platí ve Spojených státech od nedávného zdražení. Nabídka se zřejmě objevila v posledních dnech a míří především na uživatele, kteří reagují negativně právě na zvýšení ceny. U nás v Česku je cena stále 199 Kč měsíčně. Uživatelé, kteří chtějí využít slevu, ale nechystají se u služby zůstat dlouhodobě, by si měli pohlídat okamžik, kdy slevové období končí. Pokud se dnes rozhodnou akci využít, plná cena 12,99 USD se obnoví až v listopadu – do té doby lze sledovat za polovinu.
Apple se tak snaží minimalizovat ztrátu předplatitelů, která by mohla přijít po neoblíbeném zdražení. Nabídka slevy při pokusu o zrušení je jedním z nástrojů, jak zákazníky udržet alespoň o něco déle. Uvidíme, zda se tato slevová akce bude týkat také českých uživatelů. Ti mají každopádně možnost využít 7 dní služby zdarma na zkoušku nebo po zakoupení Apple zařízení dostanou Apple TV+ na 3 měsíce.