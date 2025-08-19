Apple TV+ válí! Na tyto dva seriály s hodnocením přes 90 % byste se měli určitě podívat

Streamovací služba Apple TV+ zažívá skvělý rok. Roste počet předplatitelů, přibývá chvála od kritiků a právě teď běží dva z nejlépe hodnocených seriálů roku: epický Chief of War a komediální hit Platonic. Oba sbírají vynikající recenze a lákají k okamžitému zhlédnutí.
Chief of War – Jason Momoa v životní roli
Chief of War měl premiéru začátkem srpna a jedná se o projekt Jasona Momoy. Nejenže v něm hraje hlavní roli, ale také ho spoluvytvořil, produkoval, napsal a dokonce režíroval jednu epizodu. Seriál sleduje příběh bojovníka Kaʻiany, který se snaží sjednotit Havaj během dramatického mocenského boje mezi čtyřmi královstvími.
Na Rotten Tomatoes si drží 93% hodnocení a kritici nešetří chválou:
- San Jose Mercury News: „Momoa v jedné z nejsilnějších rolí své kariéry.“
- Financial Times: „Ambiciózní a velkolepé dílo, které si právem říká epos.“
- Empire Magazine: „Momoa přináší na obrazovky brutálně krásnou kapitolu havajské historie.“
Nové epizody vycházejí každý pátek až do 19. září.
Platonic – dokonalá dvojka pro záchvaty smíchu
Druhá série Platonic odstartovala minulý týden a okamžitě si získala kritiky – aktuálně má 100% hodnocení na Rotten Tomatoes. Hlavní dvojice Seth Rogen a Rose Byrne předvádí neuvěřitelnou komediální chemii. Kritici oceňují skvělé načasování vtipů a čerstvý pohled na přátelství ve středním věku.
Příběh navazuje na první sérii a sleduje dvojici nejlepších přátel, kteří se snaží zvládnout pracovní stres, svatby, partnerské krize a další nástrahy života. Podle The Age jde o „jednu z nejlepších půlhodinových komedií současnosti“.
Nové epizody přibývají každou středu až do 1. října.
Kombinace velkolepého historického eposu a svěží komedie ukazuje, že Apple TV+ se daří oslovit jak milovníky dramatu, tak ty, kteří hledají odlehčenou zábavu. Pokud hledáte něco nového ke sledování, Chief of War i Platonic jsou sázkou na jistotu.