Spotify začne označovat AI umělce. Chce zabránit tomu, abyste si je pletli se skutečnými hudebníky

Umělá inteligence se v posledních letech dostala i do hudby a na Spotify dnes můžete narazit na projekty, za kterými ve skutečnosti žádný skutečný interpret nestojí. Spotify se nyní rozhodlo tento problém řešit poměrně jednoduchým způsobem. Od poloviny září začne u vybraných profilů zobrazovat nové označení „AI Persona“, které posluchače upozorní na to, že identita daného interpreta může být kompletně vytvořená umělou inteligencí.
Spotify k tomuto kroku přistupuje především kvůli transparentnosti. Společnost totiž tvrdí, že posluchačům vadí situace, kdy profil na první pohled působí jako skutečný člověk, ale až následně zjistí, že jde o uměle vytvořenou osobnost. Právě tomu má nové označení zabránit.
Zajímavé přitom je, že Spotify nebude spoléhat pouze na samotné přiznání interpreta. Umělci mohou od nynějška prostřednictvím Spotify for Artists sami uvést, že jejich profil představuje AI Personu. Spotify ale bude profily současně kontrolovat samo a označení přidá i v případech, kdy podle jeho posouzení veřejná identita interpreta působí jako fotorealisticky vytvořená AI postava.
Označení uvidíte přímo u hudby
Od poloviny září se má odznak zobrazovat přímo na profilech interpretů, ve vyhledávání a také u skladeb v playlistech. Po klepnutí na něj se posluchač dozví, zda se interpret jako AI Persona označil sám, nebo zda k tomuto závěru dospělo Spotify na základě vlastního posouzení. Pokud označení přidá Spotify, dotčený interpret dostane možnost se k němu přihlásit, případně proti němu podat námitku.
Spotify navíc plánuje v následujících měsících umožnit samotným posluchačům, aby profily, které podle nich představují AI Persony, nahlásili k prověření.
Zajímavá je také jedna důležitá věc. Označení AI Persona se podle Spotify netýká způsobu, jakým byla konkrétní hudba vytvořena. Pokud tedy skutečný hudebník používá při tvorbě skladeb generativní AI, neznamená to automaticky, že jeho profil dostane tento štítek. Ten má informovat především o tom, zda samotná veřejná identita interpreta představuje skutečného člověka. Pro informace o použití AI při tvorbě hudby Spotify nabízí samostatnou funkci AI Credits.
A ještě jedna poměrně zajímavá věc. Hudba AI Person se ve výchozím nastavení nebude objevovat v redakčních ani algoritmických doporučeních Spotify. Pokud ale budete konkrétní AI Personu sami sledovat, její hudba se vám samozřejmě zobrazovat může. Spotify tím dává najevo, že chce ve svých doporučeních přednostně podporovat skutečné interprety, kteří si budují hudební kariéru.
Nový odznak je přitom jen jednou z několika funkcí, které Spotify letos zavedlo kvůli větší transparentnosti. Společnost už nabízí například Verified by Spotify, AI Credits, SongDNA nebo ochranu profilu interpreta. Je tedy zjevné, že Spotify začíná problém s AI hudbou řešit podstatně vážněji. A vzhledem k tomu, jak rychle se schopnosti generativní AI v hudbě zlepšují, se podobné označení může už brzy stát naprostou nezbytností.