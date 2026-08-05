Pozor na falešnou aktualizaci Zoomu. Nový útok už míří i na majitele Maců

Bezpečnostní experti varují před novou vlnou kybernetických útoků, která se nově zaměřuje také na uživatele Maců. Útočníci se vydávají za Zoom a snaží se oběti přesvědčit, aby si nainstalovaly údajnou aktualizaci aplikace. Ve skutečnosti ale jde o malware, který útočníkům otevře vzdálený přístup k počítači.
Kampaň cílí především na firmy a zaměstnance. Oběť obvykle obdrží e-mail nebo zprávu s odkazem na údajnou aktualizaci Zoomu, případně na dokument související s pracovní schůzkou. Po otevření se do počítače nainstaluje nástroj ScreenConnect, který se běžně používá pro vzdálenou správu zařízení. V tomto případě jej ale útočníci zneužívají k převzetí kontroly nad počítačem, aniž by si toho uživatel všiml.
Podobné útoky byly dosud spojovány hlavně s Windows, podle nejnovějších zjištění se ale nyní rozšířily i na macOS. To znovu připomíná, že ani počítače od Apple nejsou vůči moderním phishingovým kampaním imunní a stále častěji se stávají jejich cílem.
Dobrou zprávou je, že se před podobným útokem lze poměrně snadno chránit. Aktualizace Zoomu vždy stahujte pouze přímo z aplikace nebo z oficiálních webových stránek společnosti. Pokud vám přijde e-mail vyzývající k okamžité instalaci nové verze, buďte obezřetní, zejména pokud obsahuje neznámý odkaz nebo přílohu.
Bezpečnostní odborníci zároveň připomínají, že útočníci stále častěji sázejí na sociální inženýrství místo hledání technických chyb v systému. Jinými slovy, nesnaží se prolomit zabezpečení macOS, ale přimět samotného uživatele, aby si škodlivý software nainstaloval dobrovolně. Právě proto je opatrnost při otevírání příloh a instalaci aktualizací důležitější než kdy dřív.