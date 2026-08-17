Apple vydal macOS Tahoe 26.6.2. Tuhle aktualizaci byste na Macu rozhodně neměli přehlédnout

Apple dnes vedle iOS 26.6.1 vydal další aktualizaci macOS Tahoe. Jedná se o macOS Tahoe 26.6.2 a podobně jako v případě dnes vydaného iOS 26.6.1 se tentokrát rozhodně nedočkáme žádných velkých nových funkcí. Apple se zaměřil především na bezpečnost a opravy problémů, které mohou mít vliv na ochranu Macu.
Aktualizace přichází jen několik dní po vydání macOS Tahoe 26.6.1. To je poměrně zajímavé načasování, protože právě předchozí verze opravovala velmi vážnou zranitelnost ve funkci Sdílení obrazovky. Apple tehdy řešil problém, který mohl útočníkovi umožnit obejít ověřování a získat přístup ke Sdílení obrazovky bez platných přihlašovacích údajů.
U macOS Tahoe 26.6.2 zatím Apple konkrétní seznam opravených bezpečnostních chyb nezveřejnil. Oficiálně pouze uvádí, že aktualizace obsahuje bezpečnostní opravy pro Mac. Podrobnější informace by měly dorazit později, stejně jako je Apple postupně zveřejňuje u ostatních systémů. To je také důvod, proč bych s instalací příliš neotálel. Nejde sice o aktualizaci, která by vám přidala nějakou novou funkci, kvůli které byste ji vyloženě vyhlíželi, bezpečnostní záplaty jsou ale přesně tím typem aktualizací, které má podle mě smysl instalovat co nejdříve.
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Tentokrát opravdu jen bezpečnost
Apple už macOS Tahoe 26.6 vydal na konci července a i tehdy šlo především o bezpečnostní aktualizaci. Následně přišel macOS Tahoe 26.6.1, který opravil zmíněný problém se Sdílením obrazovky. Nyní tedy přichází další záplata, která má zřejmě systém připravit na poslední týdny před příchodem macOS 27.
Zajímavé je, že Apple už dnes zároveň testuje novou generaci systému. Vývojářům totiž poskytl také první Release Candidate verzi macOS Tahoe 26.7. V případě macOS 26.6.2 tak jde velmi pravděpodobně o jednu z posledních menších aktualizací současné verze systému.
Pokud tedy macOS Tahoe používáte, aktualizaci najdete klasicky v Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru. Stačí ji stáhnout a nainstalovat. A vzhledem k tomu, že Apple v posledních dnech řeší hned několik bezpečnostních problémů, bych ji tentokrát opravdu neodkládal. macOS Tahoe 26.6.2 sice nepřináší nic, co by na první pohled změnilo způsob používání Macu, ale právě takové aktualizace mohou být z hlediska bezpečnosti jedny z nejdůležitějších.