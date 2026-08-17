Tyčový vysavač, který neztrácí výkon ani s plnou nádobou? SmartAi V15 Pro má unikátní řešení

Komerční sdělení: Tyčové vysavače se za poslední roky staly běžnou součástí domácností. Jejich hlavní výhodou je samozřejmě pohodlí – není potřeba nikde tahat kabel, hledat zásuvku a při každém drobném úklidu vytahovat klasický velký vysavač. Jenže s tím přichází i několik problémů. Jedním z nich je postupný pokles výkonu při zaplňování nádoby, dalším pak nutnost poměrně časté údržby filtrace.
Právě na tyto problémy se zaměřuje SmartAi, které nabízí hned několik modelů tyčových vysavačů. Zatímco SmartAi V5 Pro a V6 staví především na inteligentním řízení výkonu, laserovém osvětlení nečistot nebo dlouhé výdrži, SmartAi V15 Pro přichází s konstrukcí, která jde na problém se ztrátou výkonu trochu odlišně. Jeho hlavním lákadlem je totiž dvoukomorový systém, který odděluje proudění vzduchu od prostoru pro vysáté nečistoty.
SmartAi V15 Pro: hlavní hvězda řady s dvoukomorovou konstrukcí
Začněme modelem, který je z celé trojice bezpochyby nejzajímavější. SmartAi V15 Pro staví na technologii Dual-Chamber Design, jejímž hlavním úkolem je oddělit dynamický kanál pro proudění vzduchu od prostoru, kde se hromadí vysáté nečistoty. Právě tady se SmartAi snaží řešit jeden z problémů klasických vysavačů.
U běžné konstrukce totiž prach a další nečistoty postupně zatěžují celý systém. Jak se nádoba plní, může docházet k zanášení filtru a tím i ke zhoršování proudění vzduchu. SmartAi V15 Pro proto používá samostatný Dynamic Airflow Channel, který je určený výhradně pro rychlé proudění vzduchu. Nečistoty se naopak ukládají do oddělené Massive Debris Zone.
V praxi má být výsledkem především konzistentní sací výkon. SmartAi přímo uvádí, že výkon V15 Pro nemá postupně klesat ani v okamžiku, kdy se nádoba na prach blíží naplnění. Jinými slovy, vysavač by měl mít stejný tah nejen na začátku úklidu s prázdnou nádobou, ale také později, kdy už má za sebou pořádnou porci vysátých nečistot.
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Druhou zajímavou výhodou tohoto řešení je filtrace. Protože je prostor pro nečistoty oddělený od aktivního filtračního systému, má být méně zatěžován samotným prachem a dalšími nečistotami. SmartAi v tomto případě hovoří o dlouhé životnosti filtru a až třech měsících používání bez nutnosti jeho pravidelného mytí.
To je přesně ten typ vlastnosti, který možná nevypadá tak efektně jako údaj o maximálním výkonu motoru, ale v každodenním používání může být daleko důležitější. Vysavač totiž nemusíte po každém větším úklidu rozebírat, čistit filtr a řešit, proč už znovu nevysává tak dobře jako předtím.
SmartAi V15 Pro je navíc možné rozšířit o další příslušenství. Standardní balení obsahuje základní nástroje pro úklid, přičemž výrobce nabízí také prémiové nástavce pro důkladnější úklid celé domácnosti. Tyto doplňky je přitom potřeba zakoupit samostatně. Mezi nimi je například specializovaný motorizovaný nástroj určený pro hlubší čištění textilií, který se hodí na pohovky, matrace, látkové povrchy nebo odstraňování zvířecích chlupů.
Právě kombinace dvoukomorové konstrukce, stabilního proudění vzduchu a důrazu na co nejmenší zanášení filtrace dělá z V15 Pro model, který se nesnaží zaujmout pouze na papíře. Jeho hlavní myšlenka je totiž poměrně jednoduchá: vysavač má vysávat stejně dobře i tehdy, když už má něco za sebou.
Pokud vás SmartAi V15 Pro zaujal, v rámci aktuální akce jej lze pro české zákazníky pořídit za 73 € namísto běžných 99 €. Stačí při nákupu na AliExpressu použít kód CEENS06, který cenu sníží o dalších 6 USD. Akce je podle promo podkladů naplánována na období od 17. do 26. srpna.
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SmartAi V5 Pro sází na inteligenci a laser, který ukáže i neviditelný prach
SmartAi V5 Pro jde na úklid trochu jinou cestou. I tady je hlavním cílem nabídnout co nejefektivnější vysávání, výrobce ale velkou část pozornosti věnuje inteligentnímu řízení výkonu a detekci nečistot.
Jednou z nejzajímavějších funkcí je Greenlight Laser Technology. Ten osvětluje drobné částice prachu na podlaze, které by za běžného osvětlení mohly snadno zůstat přehlédnuté. Vysávání tak najednou není jen o pocitu, že je podlaha čistá. Laser vám má ukázat i to, co byste normálně neviděli.
V5 Pro zároveň využívá piezoelektrický senzor, který dokáže sledovat množství a typ nečistot a podle toho v reálném čase upravovat sací výkon. Není tak nutné neustále ručně přepínat mezi jednotlivými režimy. Při přechodu například z tvrdé podlahy na koberec může vysavač výkon automaticky přizpůsobit aktuální situaci.
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Zajímavostí je také patentovaná Siphon Technology. Ta se aktivuje v ECO režimu po vypnutí vysavače, kdy se vysokootáčkový DC motor na dvě sekundy automaticky roztočí na maximální výkon. Smyslem je vytáhnout zbytky nečistot z prodlužovací trubice do nádoby, aby po skončení úklidu nezůstávaly uvnitř a následně nevypadávaly zpět na podlahu.
V5 Pro má nabídnout až 80 minut provozu v ECO režimu. V automatickém režimu se výdrž pohybuje podle aktuální potřeby mezi 22 a 80 minutami, zatímco Turbo režim nabídne 22 až 25 minut.
Důraz je kladen také na filtraci. SmartAi V5 Pro využívá šestistupňovou HEPA filtraci a pokročilé utěsnění, které má zachytit 99,99 % mikroskopických částic o velikosti až 0,3 mikronu. Součástí výbavy je navíc motorizovaný mini kartáč určený mimo jiné pro hlubší čištění postelí, pohovek a textilií nebo odstraňování zvířecích chlupů.
SmartAi V5 Pro je v rámci stejné akce pro české zákazníky dostupný za 86 € namísto standardních 112 €. Pro získání akční ceny je potřeba při objednávce použít slevový kód CEENS15, který přináší slevu 15 USD.
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SmartAi V6: vysoký výkon, dlouhá výdrž a Siphon Technology
Třetím modelem v nabídce je SmartAi V6. Ten kombinuje několik technologií známých z V5 Pro, zároveň ale podle podkladů staví na vysokootáčkovém DC motoru a trojici režimů Auto, Turbo a ECO.
Ani zde nechybí Greenlight Laser Technology, která má odhalit drobný prach a další nečistoty, jež by jinak mohly na podlaze zůstat. Piezoelektrický senzor zase automaticky vyhodnocuje množství a typ nečistot a podle toho upravuje sací výkon. Výsledkem má být kombinace vysokého výkonu při náročnějším úklidu a úspornějšího provozu tam, kde není potřeba vysavač provozovat na maximum.
Také V6 využívá Siphon Technology v ECO režimu. Po vypnutí se motor na dvě sekundy automaticky roztočí na maximální výkon a vysaje zbytky nečistot z trubice do nádoby. Výrobce tím řeší poměrně nepříjemný moment, kdy po vypnutí vysavače mohou zbytky nečistot zůstat v trubici a následně se dostat zpět ven.
SmartAi u V6 zároveň zdůrazňuje velkokapacitní baterii a výdrž až 80 minut v ECO režimu. Ta má být dostatečná i pro úklid větších evropských bytů nebo středně velkých domácností bez nutnosti přerušování úklidu kvůli nabíjení.
Ani SmartAi V6 nezůstává mimo akci. Jeho cena pro české zákazníky klesá ze standardních 149 € na 80,90 €, přičemž slevu lze získat s kódem CEENS15. I v tomto případě jde o nabídku v rámci stejné promo akce na AliExpressu.
Každý z nich jde na úklid trochu jinak
SmartAi tak v jedné řadě nabízí tři modely, které mají společný cíl, ale každý k němu přistupuje trochu jinak. V5 Pro sází na inteligentní detekci nečistot, Greenlight Laser, automatické řízení výkonu a pokročilou filtraci. V6 k tomu přidává důraz na vysoký výkon, dlouhou výdrž a Siphon Technology.
SmartAi V15 Pro je ale z celé trojice nejzajímavější především svou konstrukcí. Místo toho, aby se soustředil pouze na další navyšování výkonu, řeší samotný způsob, jakým vysavačem proudí vzduch a kam se ukládají vysáté nečistoty. Dual-Chamber Design má zajistit, že cesta vzduchu zůstane průchodná a sací výkon nebude postupně klesat s plnící se nádobou.
A právě to může být při každodenním používání nakonec důležitější než samotné marketingové číslo o výkonu. Protože dobrý tyčový vysavač není jen ten, který umí pořádně vysát první místnost. Dobrý vysavač je především ten, který bude stejně dobře fungovat i při úklidu celé domácnosti a nebude po několika použitích vyžadovat další kolečko údržby.