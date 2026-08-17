Apple vydal iOS 26.6.1. Instalaci rozhodně neodkládejte

Apple dnes vydal další aktualizaci svého operačního systému pro iPhone. Jedná se o iOS 26.6.1, který přichází jen několik týdnů po vydání iOS 26.6 a vzhledem k označení by se mohlo zdát, že jde jen o naprostou drobnost. Tentokrát je ale důvod k instalaci o něco větší, než by číslo aktualizace mohlo naznačovat. iOS 26.6.1 totiž podle Applu obsahuje bezpečnostní opravy. Společnost zatím nezveřejnila jejich konkrétní seznam, takže v tuto chvíli není jasné, jaké přesně zranitelnosti aktualizace řeší. Podrobnosti by měly být k dispozici později.
Právě proto bych ale s instalací rozhodně nečekal. Apple podobné aktualizace vydává především ve chvíli, kdy chce opravit problémy, které mohou mít dopad na bezpečnost zařízení. A protože iOS 26.6.1 přichází jen krátce před vydáním iOS 27, je poměrně pravděpodobné, že jde o jednu z posledních oprav současné generace systému. Aktualizaci můžete stáhnout klasicky přímo v iPhonu. Stačí otevřít Nastavení, přejít do Obecné a následně klepnout na Aktualizace softwaru. Pokud máte kompatibilní iPhone, měl by se vám iOS 26.6.1 nabídnout automaticky.
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Apple dnes přitom neaktualizoval pouze iPhone. Společně s iOS 26.6.1 vydal také iPadOS 26.6.1 a visionOS 26.6.1.U iOS 26.6.1 zatím podobně závažné informace k dispozici nejsou. Apple však konkrétní bezpečnostní opravy ještě neodhalil, takže je zbytečné předbíhat a spekulovat, co přesně aktualizace řeší. Na druhou stranu je jasné, že Apple už pomalu uzavírá kapitolu iOS 26. Společnost totiž intenzivně pracuje na iOS 27, jehož vydání se očekává už příští měsíc společně s novými iPhony. Ještě dnes Apple dokonce vydal vývojářům šestou betu iOS 27.
Pokud tedy máte iPhone kompatibilní s iOS 26, doporučuji aktualizaci nainstalovat. iOS 26.6.1 sice nepřináší žádnou novou funkci, kvůli které byste se na něj těšili, ale právě u bezpečnostních aktualizací je podle mě nejlepší přístup nečekat, až se objeví podrobnosti o tom, co všechno opravují.