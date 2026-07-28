Urychleně si nainstalujte iOS 26.6. Na iPhone opravuje nevídané množství bezpečnostních děr

Apple po oficiálním vydání systémů iOS 26.6 a iPadOS 26.6 zveřejnil podrobný přehled bezpečnostních oprav, které tyto nové verze přinášejí. Ačkoliv se na první pohled mohlo zdát, že jde o drobnější aktualizaci zaměřenou především na vnitřní optimalizaci vyhledávání Spotlight před příchodem iOS 27, z hlediska zabezpečení jde o absolutně klíčový balík. Apple totiž opravil téměř devadesát unikátních zranitelností.
Úniky ze sandboxu i zisk nejvyšších práv
Oficiální zpráva uvádí 78 samostatných bezpečnostních položek propojených s 87 jedinečnými kódovými identifikátory CVE. Mezi nejsledovanější zásahy patří vyřešení závažných chyb v systémech Game Center a knihovně libc, které mohly škodlivým aplikacím umožnit takzvaný únik ze sandboxu. Tedy překročení vyhrazeného izolovaného prostoru k získání přístupu k dalším částem systému.
Další opravené chyby vykazovaly ještě vyšší úroveň nebezpečí. Trhlina v součásti MediaRemote mohla útočné aplikaci udělit kompletní správcovská práva (root privileges), zatímco chyba v AVEVideoEncoder umožňovala spouštění libovolného kódu přímo s právy jádra systému. Bezpečnostní inženýři vyřešili také problém v rozhraní CloudAttestation, které bylo možné zneužít k obcházení kontroly elektronického podepisování kódu. Neméně závažné byly chyby v knihovnách ImageIO a SceneKit, kde pouhé otevření či zpracování podvrženého obrázku nebo souboru mohlo vést ke spuštění škodlivého kódu.