Apple prý chystá úplně nové zařízení. Bude kulaté, chytré a iPhone v něm možná vůbec nepoznáte

Apple má podle nového úniku pracovat na zařízení, které by mohlo být jedním z nejpodivnějších produktů, jaké kdy společnost z Cupertina vyvíjela. S informací přišel známý leaker Majin Bu, podle kterého Apple zkoumá technologii podobnou té, kterou dnes najdeme v iPhone, ovšem v úplně jiném typu zařízení. Místo telefonu má jít o malé kulaté zařízení vybavené kamerami a výrazně pokročilou umělou inteligencí.
Majin Bu svůj údajný objev zveřejnil na sociální síti X a přidal k němu také několik obrázků konceptu. Ty ukazují zařízení připomínající poměrně velký kulatý disk s kovovým tělem, na jehož přední či zadní straně se nachází dvojice fotoaparátů. Nechybí ani několik dalších otvorů, které by mohly sloužit mikrofonům či reproduktorům. Zároveň je na zařízení samozřejmě vidět logo Apple.
Právě kamera má být přitom jedním z jeho nejdůležitějších prvků. Podle leakera by zařízení mělo být schopné vnímat své okolí a pracovat s informacemi podobně jako současné iPhony, jen s ještě výraznějším zapojením umělé inteligence. Majin Bu dokonce tvrdí, že jeho inteligence by měla být lepší než u současných iPhonů. A tady se začíná otevírat poměrně zajímavá otázka. Co by vlastně takové zařízení mělo dělat?
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Z aktuálního úniku to zatím vůbec není jasné. Majin Bu pouze uvádí, že nepůjde o telefon, ale o kulaté chytré zařízení vybavené kamerami. Nevíme tedy, zda by mohlo fungovat jako samostatný produkt, příslušenství k iPhonu nebo třeba jakýsi nový typ AI asistenta, který by uživatel nosil s sebou. Apple přitom v poslední době skutečně pracuje na celé řadě zařízení, která mají posunout Apple Intelligence mimo samotný iPhone. Podle dřívějších informací má například vyvíjet chytré brýle, AirPods s kamerami a také takzvaný AI pin či přívěsek. Tyto produkty mají využívat kamery k získávání informací o okolí a následně je předávat umělé inteligenci.
Nový únik Majina Bu by tak mohl zapadat právě do této strategie. Zároveň je ale potřeba být velmi opatrný. Neexistují žádné informace o tom, že by Apple skutečně připravoval takový produkt k uvedení na trh, a samotný leaker navíc připouští, že vůbec nemusí dojít k jeho realizaci. Pokud by se však tento koncept někdy dostal do výroby, šlo by o pořádně zajímavou novinku. Apple by totiž mohl vytvořit zařízení, které by nebylo ani iPhonem, ani Apple Watch, ani AirPods. Prostě něco úplně nového. A vzhledem k tomu, jak moc Apple v poslední době sází na umělou inteligenci, bych se vlastně ani nedivil, kdybychom o podobném zařízení v budoucnu slyšeli znovu.