Siri AI bude vědět, co se právě děje. Apple plánuje vydavatelům za přesné zprávy tučně platit

Apple aktivně oslovuje velká zpravodajská vydavatelství s cílem uzavřít nové dohody o obsahu. Ty by měly chystané umělé inteligenci integrované do Siri zajistit okamžitý a spolehlivý přístup k nejaktuálnějším zprávám a informacím. S touto informací přišel prestižní deník The Wall Street Journal.
Zcela nový model odměňování
Jablečný gigant navrhuje vydavatelům několikaleté smlouvy, ve kterých by dostávali zaplaceno přímo v momentě, kdy systém jejich konkrétní obsah reálně využije. Tento dynamický přístup se výrazně liší od standardních licenčních smluv v oblasti umělé inteligence. Běžné dohody mezi společnostmi vyvíjejícími AI a zpravodajskými organizacemi totiž většinou fungují na principu fixních poplatků za plošný a neomezený přístup k obrovskému množství obsahu najednou. Apple si podle zpráv z The Wall Street Journal vyčlenil na tyto platby skutečně štědrý rozpočet, který se pohybuje v řádech stovek milionů dolarů.
Nejde přitom o první kontakt Applu s „mediálním světem“. Společnost již dříve uzavřela smlouvy, které v sobě zahrnovaly i určitá práva pro trénování modelů umělé inteligence. Apple navíc s vydavateli spolupracuje již od roku 2019 v rámci své placené služby Apple News+. V minulosti se sice objevily případy, kdy někteří partneři nebyli s podmínkami spokojeni a ze spolupráce raději vycouvali, nová nabídka postavená na okamžitém zisku z každého využití článku by však mohla být pro vydavatelství mnohem lákavější.
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Opatrnost a poučení z vlastních chyb
Očekávaná funkce Siri AI by měla oficiálně dorazit letos na podzim jako klíčová součást nových operačních systémů iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27. Protože se nová podoba umělé inteligence zásadně liší od všeho, co dosud Siri uměla, má Apple pochopitelně obrovskou motivaci zajistit, aby poskytované novinové titulky a reálie byly za všech okolností naprosto přesné.
Technologický gigant se chce především vyhnout opakování jednoho velkého a poměrně trapného přešlapu z minulosti. Dřívější funkce chytrého shrnování oznámení v systému iOS 18 totiž skončila nepříjemnou ostudou. Apple Intelligence tehdy občas generovala zcela falešné a zavádějící zpravodajské titulky, které dokázaly uživatele dokonale zmást.Výsledkem bylo, že Apple musel funkci pro shrnování zpráv raději na více než rok úplně stáhnout z oběhu, aby mohl její algoritmy v klidu a detailně opravit. Uzavření spolehlivých dohod s prémiovými zdroji by tak pro chystanou Siri AI představovalo naprostou jistotu toho, že uživatelům naservíruje jen kvalitní a ověřenou žurnalistiku.