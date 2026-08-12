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Apple omylem prozradil, jak chce v Číně vylepšit Siri. Pomoci jí má AI od Alibaby

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J. FilipJiří Filip
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Apple se v posledních letech snaží dohnat konkurenci v oblasti umělé inteligence a nyní udělal poměrně zajímavý krok. Na svých čínských stránkách totiž krátce zveřejnil návod, který ukazoval, jak mohou uživatelé Maců propojit Siri s umělou inteligencí Qwen od čínského technologického giganta Alibaba. Návod se na webu objevil jen krátce a Apple jej následně zase stáhl. 

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Podle zveřejněného dokumentu se měla možnost týkat uživatelů Maců v pevninské Číně. Pro její využití měl být potřeba Mac s macOS 26.6 nebo novějším a vlastní účet u služby Qwen. Apple zároveň v návodu uváděl, že Alibaba nesmí data a materiály poskytnuté uživatelem využívat k trénování nebo vylepšování svých AI modelů. 

Siri by díky napojení na Qwen dokázala odpovídat na některé složitější požadavky. Podle Applu by šlo například o analýzu fotografií a dokumentů, zatímco nástroj Writing Tools by mohl Qwen využívat pro generování textu a obrázků. Celý systém přitom fungoval na principu dobrovolného rozšíření Siri podobně jako současné napojení ChatGPT. 

Zajímavé je, že Apple návod zveřejnil a následně jej zase odstranil. Dokument se objevil 8. srpna a už 9. srpna z čínského webu zmizel. Podle čínských médií zákaznická podpora Applu o žádném oficiálním spuštění nové funkce neměla informace. Je proto možné, že Apple ještě řeší technické detaily nebo potřebná regulatorní schválení. 

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Apple potřebuje v Číně vlastní cestu k AI

Celá situace dává smysl především kvůli specifickému postavení umělé inteligence v Číně. Apple zde nemůže jednoduše nabídnout stejné AI služby jako na západních trzích a musí spolupracovat s místními poskytovateli. Alibaba se proto stala jedním z klíčových partnerů Applu pro Apple Intelligence v Číně, zatímco Baidu má podle dostupných informací plnit podpůrnou roli. 

Apple navíc v červenci získal od čínských úřadů schválení pro spuštění Apple Intelligence v zemi, přičemž tehdejší schválení se týkalo iPhonu. Návod pro Mac je proto zajímavý především tím, že naznačuje, jak by se mohla Apple Intelligence postupně rozšiřovat i na další platformy. 

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Zatím tedy rozhodně neplatí, že by si každý majitel Macu v Česku mohl jednoduše připojit Qwen k Siri. Jde o řešení určené pro čínský trh, které Apple navíc z webu velmi rychle stáhl. Samotný fakt, že podobnou možnost připravuje, je ale poměrně zajímavý. Ukazuje totiž, že Apple je kvůli specifickým podmínkám jednotlivých trhů ochoten pustit do svého ekosystému i AI modely, které nevytvořil sám. 

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Zdroj
Diskuze
Apple

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