Recenze voděodolného pouzdra na kolo Swissten: Robustní zpracování a skvělá využitelnost

I když se to v posledních týdnech nemuselo úplně zdát, tak venku máme již celý jeden měsíc oficiálně jaro. Aktuální koronavirová situace nám sice do jarních měsíců příliš pozitivních vln nepřináší, pomalu to ale začíná vypadat, že bychom se již brzy mohli dostat zpátky do normálu – a kdo ví, třeba si v létě budeme schopni zajít i na koupaliště. K jarnímu a letnímu počasí bezesporu patří také sport. Mezi nejoblíbenější aktivity patří především běh a jízda na kole. Pokud patříte mezi milovníky druhého zmíněného sportu, tak by se vám mohla líbit tato recenze, ve které se podíváme na pouzdro na kolo od Swisstenu.

Robustní zpracování a možnost ovládání telefonu

V případě, že jste si na léto pořídili nové kolo, popřípadě pokud prostě a jednoduše hledáte nový držák, tak by se vám mohl líbit právě ten od Swisstenu – oproti ostatním obyčejným držákům má totiž hned několik různých výhod, na které se společně podíváme. Hned na začátku bych se chtěl věnovat samotnému zpracování, které je opravdu velmi dobré. Samotné tělo pouzdra je zpracováno z gumového materiálu, který má texturu karbonu. Kromě toho, že tedy pouzdro dokáže velmi dobře tlumit různé nárazy, tak i dobře vypadá. Z obou bočních stran se pak nachází branding Swissten. Na vrchní straně se nachází průhledná folie, přes kterou můžete jednoduše ovládat telefon. Zmínit musíme také jakýsi „kšilt“, který folii chrání před nečistotami a případným deštěm. V dešti vás mile překvapí fakt, že je tohle pouzdro na kolo voděodolné, disponuje certifikací IPX6.

Bezpečné uchycení je samozřejmostí

Voděodolné pouzdro na kolo od společnosti Swissten nabízí také bezpečné uchycení. Konkrétně se pouzdro uchycuje na vaše kolo pomocí třech velmi pevných suchých zipů. Dva suché zipy jednoduše přichytíte na hlavní trubku vašeho kola s tím, že třetí suchý zip se připne na představec řídítek. Tímto způsobem zajistíte, že se pouzdro při jízdě ani nehne – obavy z toho, že byste ho mohli někde nechat či vytratit tak mohou jít kompletně stranou.

Ovládání (i většího) telefonu není problémem

Jak už jsem zmínil výše, tak se na vrchní straně pouzdra nachází průhledná folie, pod kterou můžete vložit telefon – například s navigací – a jednoduše jej sledovat a i ovládat. Vzhledem k tomu, že je pouzdro voděodolné, tak se nemusíte obávat toho, že by zařízení mohla nějakým způsobem poškodit voda. Telefon pod folii vložíte jednoduše tak, že pouzdro pomocí zipu odjistíte, a poté otevřete. Na samotném víku pak stačí odepnout suchý zip, za který váš telefon vložíte, a poté jej suchým zipem opětovně zajistíte. I v tomto případě je zajištění telefonu velmi pevné a zařízení se při jízdě ani nehne. Do samotného pouzdra se vlezou i větší telefony – v redakci jsme zkoušeli iPhone XS a podle rozměrů se do pouzdra vleze i iPhone 12 Pro Max. Ani milovníci větších zařízení tak nebudou mít problém. K dispozici je také otvor pro sluchátka, který využijí všichni posluchači hudebního doprovodu.

Vleze se nářadí i powerbanka

Kromě toho, že si do pouzdra můžete vložit mobil, tak si do něj můžete samozřejmě vložit také jakékoliv jiné osobní věci. Pouzdro je dostatečně velké na to, aby se vám do něj vlezla například náhradní duše či základní nářadí. Pokud je to nutné, tak se na cestu můžete vybavit také powerbankou, která se do úložného prostoru bez problémů vleze. S pomocí powerbanky a kabelu pak můžete v úložném prostoru přímo nabíjet váš iPhone bez toho, aby se vám někde pletl kabel, což je rozhodně skvělé. Ve spodní části úložného prostoru se nachází síťka, která je určená pro přichycení větších věcí, aby se při jízdě nehýbaly. Využít můžete také poutko, za které si můžete cokoliv zachytit.

Závěr

Pokud již delší dobu hledáte nějaké pořádné pouzdro na kolo, tak by pro vás mohlo být to od Swisstenu perfektním kandidátem. Je totiž dostatečně velké na to, abyste do něj umístili základní výbavu, a to společně s telefonem či powerbankou. Díky odolnému materiálu si můžete být stoprocentně jistí tím, že i při případném nárazu zůstanou veškeré předměty a zařízení v naprostém bezpečí. Díky průhlednému oknu pak můžete přímo sledovat displej vašeho telefonu, což se hodí při navigaci, navíc jej můžete také ovládat. O pevné přichycení pouzdra ke kolu se pak starají tři pevné zipy. Dále vás určitě potěší fakt, že je pouzdro voděodolné a má certifikaci IPX6. Pouzdro můžete využít i s většími telefony.

