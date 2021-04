Recenze 45W nabíjecí stanice Swissten: Velikán, se kterým nabijete až 4 zařízení najednou

Pokud patříte mezi jedince, kteří se zajímají o Apple už opravdu dlouhou dobu, tak vám nejspíše nemusíme připomínat produkt s názvem AirPower. Pro ty méně znalé se mělo jednat o bezdrátovou nabíječku, pomocí které jste mohli nabít jakékoliv zařízení. Oproti ostatním bezdrátovým nabíječkám však měla AirPower zvládat nabíjení vícero zařízení zároveň, a to bez nutnosti přesného umístění na podložku. Apple po dlouhém snažení celý tento projekt ukončil, protože nedokázal zajistit správnou funkčnost a perfektní kvalitu celého produktu.

Vzhledem k tomu, že Apple selhal, tak se začaly objevovat jiné společnosti, které začaly přicházet s méně či více vyvedenými klony a variantami AirPower. Pokud hledáte kvalitní alternativu za AirPower, která dokáže zároveň nabít až čtyři různá zařízení, tak by se vám mohla líbit ta od Swisstenu. V internetovém obchodě Swissten.eu totiž nově najdete 45W nabíjecí stanici Swissten. Ta nabízí bezdrátové nabíjení pro Apple Watch a další zařízení (například AirPody), rychlonabíjení pro iPhone a drátové nabíjení pro další zařízení. V této recenzi se společně na zmíněnou nabíjecí stanici podíváme zblízka.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Oficiální specifikace

Jak už bylo zmíněno výše, tak 45W nabíjecí stanice Swissten dokáže celkově nabít až čtyři zařízení najednou. Konkrétně nabízí tato stanice 5W bezdrátové nabíjení pro Apple Watch a klasické bezdrátové nabíjení o výkonu 10W pro jakékoliv jiné zařízení. Nechybí stojánek na iPhone, pomocí kterého je možné provádět rychlonabíjení až o výkonu 18W – jedná se o Power Delivery. Pokud by vám to nestačilo, tak si můžete ze zadní strany vytáhnout klasické drátové nabíjení prostřednictvím konektoru USB, které má maximální výkon 12W. Vstup se pak nachází na zadní straně stanice. Její rozměry jsou 165 x 60 x 114 milimetrů – na to, co umí, je doopravdy relativně malá. Nutno podotknout, že pro rychlonabíjení přes Power Delivery je přítomná certifikace MFi (Made For iPhone), což zaručuje, že nabíjecí stanice bude bez problémů fungovat i po aktualizacích operačního systému iOS. Cena je po využití našeho slevového kódu 1 799 korun.

Balení

Co se týče balení 45W nabíjecí stanice Swissten, tak se můžete těšit na klasickou bíločervenou krabici, která je relativně objemná. Na přední straně najdete vyobrazenou samotnou stanici v provozu – můžete si prohlédnout, jak vypadá při nabíjení Apple Watch, AirPods a iPhonu. Kromě toho na přední straně najdete samozřejmě specifikace a vlastnosti. Na zadní straně se nachází návod k použití, společně s rozpisem výkonu jednotlivých částí stanice. Po otevření krabice stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které je samotná stanice zacvaknutá. Kromě stanice se v balení nachází také adaptér, který dodává maximální možnou šťávu. Mimo jiné se zde nachází také podrobnější manuál.

Zpracování

Zpracování 45W nabíjecí stanice od Swisstenu vás překvapí ihned poté, co si ji vezmete do ruky. Celé tělo stanice je vyhotoveno z černého matného hliníku, který naprosto perfektně zapadne na kancelářský stůl vedle ostatní elektroniky. Na přední straně stanice se nachází logo Swissten, společně s LED diodami, které vám dokáži indikovat stav nabití konkrétního zařízení. Velice zajímavě je zhotovena podpěra stojánku pro nabíjení iPhonu. Samotná podpěra je plastová a na styčné ploše má gumový povrch, tudíž nedojde k poškrábání vašeho zařízení. Co se týče Lightning konektoru ve spodní části, tak s tím je možné lehce pohybovat pro jednoduché připojení a odpojení iPhonu – rozhodně tedy nemusíte mít strach, že byste čouhající Lightning konektor nějakým způsobem poškodili či zlomili. Na zadní straně stanice se nachází vstup a USB výstup pro nabití dalšího zařízení, dále zde najdete další specifikace. Spodní strana stanice je kompletně pogumovaná, díky čemuž nemusíte mít strach, že by mohlo dojít k posunutí při používání.

Osobní zkušenost

45W nabíjecí stanici od Swisstenu jsem měl možnost testovat po dobu několika dnů – a musím říct, že se na ni opravdu dobře zvyká. Kdykoliv totiž potřebujete něco nabít, tak ji můžete bez problémů využít. Další výhodou je to, že pro nabití celkově čtyř zařízení zabíráte v prodlužovacím kabelu pouze jediné místo. Ostatní místa lze tedy využít pro napájení čehokoliv jiného. Pravdou je, že samotný adaptér je o něco větší, každopádně i kdybyste kvůli němu měli vyhradit celkově dvě místa v prodlužovacím kabelu, tak se jedná bezesporu o výhru. Vzhledem k tomu, že Apple Watch, AirPods i iPhone nabíjím společně pravidelně večer, tak jsem měl možnost stanici otestovat při plném výkonu. Hliníkové tělo se během nabíjení všech zařízení prakticky vůbec nezahřálo, což vnímám jakožto skvělou vlastnost. Zároveň jsem vyzkoušel prostřednictvím kabelu nabíjet ještě další iPhone a i v tomto případě nedošlo k žádným problémům.

Závěr a slevový kód

V případě, že jste si brousili zuby na AirPower a nakonec jste zůstali pouze zklamaní, tak rozhodně nemusíte věšet hlavu. Na trhu je k dispozici nespočet skvělých produktů, které dokáží funkčně i vzhledově AirPower zastoupit – a 45W nabíjecí stanice Swissten je v tomto případě jedna z nejlepších alternativ.

