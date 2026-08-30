O čem se šeptá u Applu: Domácí centrum se blíží, unikly údajné díly skládacího iPhonu a do konce roku nás čeká hardwarová smršť

Konec srpna je tradičně obdobím, kdy se svět Applu začíná pořádně rozjíždět před zářijovou smršťí novinek. Letos je ale situace ještě zajímavější než obvykle. Vedle iPhonů 18 Pro se totiž stále hlasitěji hovoří o historicky prvním skládacím iPhonu, Apple má mít konečně připravené vlastní centrum pro chytrou domácnost a tím výčet zdaleka nekončí. Podle aktuálních informací by totiž mohl kalifornský gigant do konce roku uvést ještě minimálně třináct produktů. A některé z nich mají potenciál zamíchat celými produktovými řadami.
Apple chce konečně pořádně vstoupit do chytré domácnosti
Jedním z nejzajímavějších produktů letošního roku může být zařízení, které vlastně zatím ani nemá oficiální jméno. O chytrém domácím centru Applu s displejem se šeptá už roky, jeho příchod se však měl opakovaně posouvat především kvůli tomu, že nebyla připravena nová generace Siri. Nyní ale Mark Gurman z Bloombergu tvrdí, že Apple stále počítá s uvedením do konce letošního roku.
Zařízení má dostat zhruba šesti až sedmipalcový čtvercový displej, přední kameru a systém připomínající spíše tvOS než iPadOS. Domovská obrazovka by proto měla být postavena především kolem widgetů a rychlého přístupu k informacím či ovládání domácnosti. Počítá se také s FaceTime a čipem A18, který by měl umožnit využití Apple Intelligence.
Mnohem zajímavější je ale způsob, jakým má zařízení pracovat s jednotlivými členy domácnosti. Podle Gurmana má rozpoznat, kdo před ním právě stojí, a automaticky mu nabídnout jeho osobní obsah. Do této skládačky navíc perfektně zapadají nedávno objevené zmínky v macOS Tahoe 26.7 o více uživatelských profilech a funkci označované jako „ambient sensing“, která má sloužit k ověření identity. Apple tedy zřejmě nechce vytvořit jen další displej na kuchyňskou linku, ale skutečně sdílené zařízení schopné měnit své chování podle konkrétního člověka.
Hovoří se o stolní variantě se základnou obsahující reproduktor i o provedení určeném na stěnu. Cena by se mohla pohybovat okolo 350 dolarů. Současně mají dorazit nové Apple TV a HomePod mini, takže je stále zřejmější, že Apple nechystá jeden osamocený produkt, ale podstatně větší restart své nabídky pro chytrou domácnost.
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Skládací iPhone se možná ukázal zevnitř
Ještě větší pozornost samozřejmě přitahuje první skládací iPhone, který bývá v posledních měsících označován také jako iPhone Ultra. Na sociálních sítích a čínských fórech se nyní objevily fotografie a video údajných částí jeho základní desky. Na snímcích mají být mimo jiné vidět procesor, konektor související s pantem či konektor flexibilního kabelu. Stejné komponenty zachycuje také schéma dodavatele servisních dílů MIJING.
Autenticitu materiálů zatím nelze ověřit, takže je rozhodně potřeba brát je s rezervou. Načasování je ale zajímavé. První skládací iPhone je totiž očekáván už v září společně s iPhony 18 Pro a podobné úniky výrobních či servisních komponent se s blížícím se představením nového hardwaru objevují poměrně pravidelně.
Samotný telefon má nabídnout přibližně 5,3 až 5,5″ vnější displej a kolem 7,7 až 7,8″ po rozevření. Uvnitř se očekává A20 Pro, velmi štědrá baterie kolem 5000 mAh a dvojice 48MP fotoaparátů. Zajímavostí má být návrat Touch ID integrovaného do bočního tlačítka namísto Face ID. iOS 27 má navíc skládací konstrukci využít k multitaskingu se dvěma aplikacemi vedle sebe a dalším prvkům připomínajícím iPad. Cena však zřejmě nebude pro slabší povahy – hovoří se o částce minimálně 2000 dolarů.
Třináct produktů a mimořádně nabitý konec roku
Skládací iPhone a Home Hub přitom představují jen část toho, co má Apple ještě letos vytáhnout z rukávu. Vedle iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max se očekávají Apple Watch Series 12 a Ultra 4, přičemž u Series 12 se hovoří například o návratu keramického pouzdra a lepší výdrži. Ultra 4 by zase mohly rozšířit možnosti satelitní komunikace.
Velmi zajímavě vypadá také iPad mini, u kterého se očekává OLED displej, výkonnější čip a dokonce konstrukce se zvýšenou odolností proti vodě. Macům má letošní hardwarovou nabídku doplnit iMac s M6 a základní 14″ MacBook Pro se stejným čipem. Nadále se navíc šeptá o výrazně přepracovaném MacBooku Ultra s OLED displejem a dotykovým ovládáním, byť u něj není jisté, zda jej Apple stihne ještě letos, nebo až začátkem roku 2027.
Do domácnosti mají vedle nového centra zamířit již zmíněné Apple TV a HomePod mini. Apple TV by mohla získat čip minimálně A17 Pro, 8 GB operační paměti, podporu Apple Intelligence a nový síťový čip N1 s Wi-Fi 7. Podobná modernizace se očekává také u HomePodu mini.
A zapomenout nesmíme ani na sluchátka. AirPods 5 mají opět vzniknout ve dvou variantách, přičemž dražší nabídne aktivní potlačení hluku. Beats pak mají chystat zcela nová náhlavní sluchátka Beats 360 s konstrukcí připomínající AirPods Max, vyměnitelnými náušníky a hlavovým mostem a výrazně účinnějším potlačením okolního hluku oproti Beats Studio Pro.
Pokud se tedy alespoň většina současných informací potvrdí, podzim 2026 nebude jen o tradičním zářijovém představení nových iPhonů a Apple Watch. Apple se zjevně snaží současně rozhýbat několik částí svého ekosystému, které v posledních letech postupovaly spíše pomalu. A právě kombinace skládacího iPhonu, OLED iPadu mini a především zcela nové kategorie produktů pro chytrou domácnost může z letošního závěru roku udělat jedno z hardwarově nejzajímavějších období Applu za hodně dlouhou dobu.