Apple pracuje na 20,5″ skládacím MacBooku,k terý by měl být na trh uveden v roce 2025, alespoň to tvrdí analytik Ross Young, který platí ve světě Applu za poměrně dobře informovaný zdroj. Young se o informaci podělil na svém Twitteru, kde zpochybňuje informace Ming-Chi Kua o skládacím iPadu a zároveň dodává vlastní poznatky o skládacím MacBooku. Ming-Chi Kuo před pár dny přišel se zprávou, podle které Apple pracuje na skládacím iPadu, jenž by měl být světu představen již příští rok. To však dementoval nejen Ross Young, ale také Mark Gurman, kteří uvedli, že podle nich je uvedení skládacího iPadu v příštím roce nepravděpodobné.

Na druhou stranu však Apple podle Younga pracuje na skládacím počítači, který by měl nabídnout 20,5″ display, jenž by měl sloužit jak jako klasický displej, tak i jako klávesnice a trackpad. Apple se snaží podle Younga přijít s řešením, díky kterému bude klávesnice zobrazena na displeji skutečně plnohodnotnou klávesnicí, na které půjde psát stejně jako na fyzické klávesnici. Apple by měl tímto produktem otevřít zcela novou kapitolu zkládacích zařízení, na které následně naváže s dalšími produkty.