Nedávalo vám představení iOS 27 a dalších nových OS smysl? Zde najdete hlavní novinky hezky pohromadě

Upřímně řečeno, WWDC sleduji aktivně kvůli práci od roku 2017 a tedy iOS 11. Nicméně to, čeho jsme byli svědky včera, mi docela vyrazilo dech. Nechci teď přitom komentovat novinky a vylepšení, které nové systémy přináší, protože o těch ať si udělá obrázek každý sám, ale spíš to, jak byla celá prezentace pojata. Z relativně přehledné videoprezentace, na kterou jsme byli v posledních letech zvyklí, byl totiž solidní mišmaš, kde se míchalo snad vše dohromady a na konci prezentace vlastně nikdo příliš nevěděl, o co šlo. Pokud máte ze včerejška stejný pocit, možná vás potěší, že Apple v průběhu noci spustil stránku, na které si můžete hlavní novinky všech OS prohlédnout hezky, přehledně a v klidu.
Pojetí úvodních Keynote WWDC se v posledních letech poměrně zásadně změnilo. Před pandemií COVID-19 vše probíhalo živě s živou demonstrací novinek na pódiu, nicméně poté se Apple uchýlil k předtočeným videím, které sice byly na pohled líbivější díky nejrůznějším efektům, přehlednost se z nich však začala tak trochu vytrácet. Už v předešlých letech jsem proto docela nadával na to, že Apple u jednoho systému vlastně okrajově oznámí, že tato novinka je k dispozici ještě pro dva další s tím, že když právě na tyto dva další došla řada, najednou se mohly zdát docela strohé, protože už u nich člověk vlastně moc nevnímal to, že část novinek Apple ukázal „bokem“ před chvílí.
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Včerejšek však přinesl něco, co jsme od Apple ještě neviděli. Namísto výrazněji vytyčených pasáží pro jednotlivé operační systémy se celá prezentace nesla v hesle „všechno pro všechny“, protože se vlastně spousta (nejen) AI novinek prolíná celým portfoliem systémů. Právě v tom ale ve výsledku mohl být pro leckoho zakopaný pes, protože po úvodní Keynote, která byla mimochodem i mimořádně krátká (dříve byla délka leckdy téměř 2 hodiny, včera slabá hodina a čtvrt), si leckdo položil otázku, jestli vůbec vidět představení toho či onoho systému. Svým způsobem dobrou zprávou je, že viděl. Tou špatnou, že aby vše pochopil, dost možná bude muset využít právě produktovou stránku, kterou naleznete zde, a na té si proklikat vše důležité.