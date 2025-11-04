Že Apple v listopadu žádné produktové novinky nepředstavuje? Přesvědčíme vás o opaku!

Listopad bývá pro Apple spíš měsícem bilancování než velkých premiér. Většina jeho zásadních produktů totiž přichází tradičně v září nebo říjnu a právě proto teď mnozí spekulují, zda se ještě letos skutečně dočkáme nového Apple TV 4K, HomePodu mini 2 nebo druhé generace AirTagu. A i když to není zrovna obvyklé, není to ani nemožné. Ostatně, minulost jasně ukazuje, že se Apple listopadu rozhodně nebojí.
Pár produktových výjimek, které kalifornský gigant odhalil právě v listopadu, najdeme i v blízké minulosti. Tou nejznámější je rok 2020, kdy Apple 10. listopadu odhalil své vůbec první Macy s čipem M1, které zásadně změnily svět počítačů. O měsíc později pak dokonce ještě tiše představil AirPods Max coby svá vůbec první plnohodnotná náhlavní sluchátka s logem nakousnutého jablka. Ještě o rok dříve jsme se 13. listopadu dočkali 16“ MacBooku Pro, který nahradil tehdy dosluhující 15″ model.
Je nicméně pravdou, že tyto pozdní launche zůstávají spíše výjimkou potvrzující pravidlo. Většina podzimních novinek se totiž představí během září a října, zatímco listopad slouží spíš jako příprava na vánoční sezónu.
Zajímavé ale je, že Apple tento měsíc plánuje noční přestavbu Apple Storů, což vzbuzuje naděje, že by se přece jen mohla objevit nějaká menší hardwarová novinka. Oficiálně sice půjde nejspíš o běžný „holiday refresh“, ale Apple už několikrát ukázal, že umí překvapit i ve chvíli, kdy to čeká málokdo. A představení levných produktů, které by dávaly smysl pod vánoční stromeček, by dávalo z jeho pohledu rozhodně smysl. Zda se však letos listopad skutečně zapíše do historie podobně jako ten v roce 2020 ukáží až následující týdny.