HomePod mini a Apple TV mizí ze skladů. Představení nových modelů jsou zřejmě na spadnutí!

Po včerejším potvrzení plánovaného představení nového MacBooku Pro ze strany Applu se zdá čím dál tím pravděpodobnější i odhalení několika dalších novinek z dílny kalifornského giganta. Vedle nových iPadů Pro M5 a revidovaného Vision Pro s čipem M5 se totiž začíná jevit čím dál tím pravděpodobnější i odhalení nové generace Apple TV a HomePodů mini. Ty totiž začaly v posledních hodinách ve velkém mizet ze skladů Apple Storů po celém světě, což zpravidla naznačuje, že se blíží jejich nová generace.
Že má Apple nové verze těchto produktů v plánu není žádným tajemstvím již poměrně dlouho díky řadě úniků informací mimo jiné přímo z kódu operačních systémů Applu. U HomePodu mini se očekává přechod na čip S9 (nebo jeho novější variantu), který by měl zajistit podporu pro novou generaci hlasové asistentky Siri postavené na systému Apple Intelligence. Díky tomu se má HomePod stát chytřejším než kdy dřív a to nejen při ovládání domácnosti, ale i při samotné interakci s uživatelem. Změn se ale dočká i samotný hardware. Mluví se o novém Wi-Fi čipu navrženém přímo Applem s podporou standardů Wi-Fi 6E nebo dokonce Wi-Fi 7, o vylepšené kvalitě zvuku a také o druhé generaci čipu Ultra Wideband, který ještě přesněji propojí zařízení v rámci chytré domácnosti. A pokud Apple přidá i nové barevné varianty (údajně včetně červené), bude to příjemný bonus pro všechny, kdo mají rádi trochu originality.
Apple TV by naopak měla dostat zásadní výkonový upgrade. Zdroje mluví o nasazení čipu A17 Pro, tedy stejného, jaký pohání iPhony 15 Pro. Ten má přinést nejen vyšší výkon při hraní her, ale také podporu nové generace Siri s Apple Intelligence, což by z Apple TV mohlo udělat chytré centrum domácí zábavy s úplně jinou úrovní interaktivity. Stejně jako HomePod mini i Apple TV dostane nový Wi-Fi čip s podporou 6E či 7, a i když zatím není jisté, zda už letošní model dostane integrovanou FaceTime kameru, právě o té se v zákulisí mluví jako o budoucí klíčové novince. Doufejme tedy, že očekávání nejsou větší než vylepšení, která se Apple u novinek rozhodl nasadit. Faktem však je, že v obou případech se bude jednat o ideální produkt pro předvánoční sezónu. Díky nízké ceně tím totiž bude mít Apple zaděláno na prodejní hit.